Hernán Caputto aclara los gestos que hizo luego de su expulsión ante Universidad Católica: "No es un justificativo, pero...."

Tras la derrota por cuatro tantos a uno frente a Universidad Católica, Deportes Copiapó sigue en la parte baja de la tabla y sigue comprometiendo su permanencia en Primera División.

Pero independiente de aquello, una imagen ronda en el ambiente y es un gesto del técnico nortino, Hernán Caputto, quien realizó un gesto un tanto expresivo y es el típico de levantar el dedo del medio de su mano, tras ser expulsado.

En diálogo exclusivo con BOLAVIP CHILE, el DT aclaró el tema. “No es un justificativo, pero algo me tiraron. Ese gesto no fue para el árbitro y lo hablé con ellos”, reconoció Caputto.

A su vez, confesó que el duelo ante los cruzados fue muy duro. “De todos modos, fue un partido muy accidentado, muy complicado en todo sentido. Expulsiones, lesiones y con varias cosas, pero ya está”, dijo el ex entrenador de Universidad de Chile.

Sobre eso, argumentó que “terminamos con muchos lesionados y son lesiones un tanto graves. Esguince de rodilla, esguince de tobillo, no fue algo muscular, solamente por el esfuerzo. Tendremos que enfrentar lo que viene”, dijo un resignado ex portero.

Caputto y las críticas a Nicolás Vargas

También comentó a nuestro portal, las críticas que arrecian hacia el defensor, Nicolás Vargas, quien regularmente es criticado por su peso y que ante la UC, se fue expulsado antes del final del primer tiempo.

El ex técnico de la selección chilena sub 17, pidió bajar un cambio en las críticas y burlas, pero que en ese sentido hay que aferrarse a los cercanos. “En un medio tan crítico y voraz, a veces hay que bajar un poco el cambio y escuchar a los cercanos, que es lo más importante. Considero excesivo todo lo que se genera, pero más allá uno no puede meterse y hay que contar con todos”, sostuvo.

Nico Vargas fue expulsado ante la UC (Photosport)

¿Se salvan del descenso? “Hay jugadores, creen en lo que queremos y siempre hay que lucharla hasta el final”, cerró Hernán Caputto en conversación con BOLAVIP.

¿Cuál es el próximo partido de Deportes Copiapó?

El cuadro de Deportes Copiapó recibirá a Palestino en la fecha 26 del Campeonato Nacional. El duelo, se jugará este domingo 29 de septiembre a las 15 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.