Desde el León de Collao dieron a conocer a través de un extenso comunicado lo sucedido esta mañana en los Campos de Nonguén.

Este martes se vivió un repudiable y violento hecho en el entrenamiento de Deportes Concepción en los Campos Deportivos de Nonguén, en la Región del Biobío.

Un hincha del León de Collao habría irrumpido en la práctica agrediendo con un objetivo contundente a parte del primer equipo, también a juveniles que se encontraban entrenando en el lugar, incluso a un integrante del staff.

El agresor logró ser retenido por los mismos jugadores y funcionarios del Conce, siendo entregado a Carabineros, que procedieron a su detención.

Así lo dieron a conocer desde el cuadro Lila, a través de un comunicado que fue compartido en las redes sociales del club.

“Deportes Concepción manifiesta su total rechazo ante un grave hecho de violencia ocurrido mientras nuestro plantel profesional y las series formativas desarrollaban con normalidad sus labores de entrenamiento en los Campos Deportivos de Nonguén”, partieron informando.

“Durante la jornada, un individuo identificado como hincha, quien, portando un elemento contundente, ingresó a los campos deportivos agrediendo y golpeando a un integrante de nuestro staff, jugadores del plantel profesional y jugadores del fútbol formativo quienes también se encontraban desarrollando sus entrenamientos al momento de los hechos”, agregaron.

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“Ante esta situación, el agresor fue retenido por integrantes de nuestra institución y posteriormente entregado a personal de Carabineros de Chile, quienes adoptaron el procedimiento correspondiente, dejándolo en condición de detenido”, completaron respecto a los hechos.

En el mismo comunicado, el elenco penquista repudió lo sucedido: “Ninguna circunstancia justifica una agresión contra quienes desempeñan sus funciones profesionales, practican deporte y representan a nuestro club (…) Rechazamos cualquier conducta que atente contra estos principios y contra la integridad de las personas”.

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Todo esto se da luego de la goleada que sufrió Deportes Concepción el sábado pasado en su visita a Deportes La Serena (3-1), sumando cuatro partidos consecutivos sin saber de triunfos en la Liga de Primera 2026, que los ha hecho estancarse en la undécima posición con 32 puntos, alejándose de la zona de clasificación a copas internacionales.