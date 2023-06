Universidad de Chile y Universidad Católica se medirán en los 60 minutos restantes del Clásico Universitario en el Estadio Santa Laura. Un partido que los dos equipos del fútbol chileno tienen que saber ganar si es que quieren ir a la pelea en serio por el título de la Primera División.

El ex volante de la Selección Chilena y de la UC, Jorge Coke Contreras, es claro con su mensaje y lo que tienen que exhibir ambos equipos en el partido clave para las universidades.

“Tienen que tratar de definitivamente meterse en la pelea si están con pretensiones, porque hay equipos que hay que alcanzar. Si empatan pierden ambos equipos. Tiene que haber sí o sí un ganador. El empate es lo peor que les puede pasar”, esbozó Contreras en diálogo con Bolavip.

Universidad de Chile y Universidad Católica tienen que esforzarse para responder en el Clásico Universitario (Photosport)

El ex volante cruzado siente que los dos elencos tienen que esforzarse al máximo, ya que este partido puede marcar el derrotero de aquí en adelante para la segunda parte de la temporada en la Chilean Premier League

“Mientras más pronto puedan empezar a mostrar un mejor nivel va ser bueno para el fútbol chileno. Uno sabe lo que significa perder en el fútbol y para la U o la UC, incluso, este partido puede ser el repunte definitivo”, agregó Contreras.

Contreras, además, develó que existe un problema de funcionamiento en la U y en la UC. “Los dos están en un problema que no logran superar y necesitan ya empezar a mostrar otro fútbol. Con lo que ha mostrado no les alcanza, por eso es clave que uno de ellos gane el clásico”, terminó el ex volante de Deportes Concepción.