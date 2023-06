El mensaje directo al corazón de Igor Lichnovsky: “Lo que me mueve hoy en el fútbol es volver a Universidad de Chile”

Igor Lichnovsky es claro, honesto y sincero. El ex defensa del Romántico Viajero lleva una década fuera de la Universidad de Chile y sin pelos en la lengua pide a gritos volver a vestir la camiseta del cuadro mágico de Mauricio Pellegrino.

Lichnovsky está en la cornisa, ya que aún no sabe si será inscrito en el Tigres de México que esperará una opción hasta último minuto. Lo concreto es que el defensa está ilusionado con su retorno a la U y lo dice en forma directa a la dirigencia de Azul Azul.

“Creo que una de las dos cosas que me mueven hoy en el fútbol es volver a la U”, avisó el zaguero en diálogo con El Mercurio.

Igor Lichnovsky sólo quiere volver a jugar en la Universidad de Chile (Photosport)

Lichnovsky está claro que su deseo de volver a jugar en la U depende sólo de Azul Azul y cómo sucedan las cosas en México, ya que Tigres UANL tiene que decir que será de él. Lo concreto es que el zaguero está al tanto de lo que pasa con el cuadro estudiantil con lujo de detalles.

“Acabo de ver el partido por la Copa Chile con O’Higgins. Lo veo como hincha, no cometo el error de meterme más allá. Me encargo de hacer el asado, de ver los partidos, ir al estadio cuando puedo, alentar. No opino de cosas internas”, añadió.

Lichnovsky jugó 35 partidos con el Tigres y dependerá de Robert Siboldi si es que sigue en el equipo. “Fue un proceso súper intenso en cuanto a cambios, manejo de emociones, estrés y rendimiento. Los campeones no solo se hacen en de la cancha”, agregó el jugador que sólo quiere volver a ser feliz a la U.