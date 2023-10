En México el defensa chileno Igor Lichnovsky ha tenido una especie de renacer con el América, club que apostó por sus servicios en el cierre del último mercado de fichajes, sacándolo de la inactividad que tenía en Tigres.

Desde su llegada a Las Águilas ha jugado siete partidos, seis de ellos como titular, ha marcado dos goles y una asistencia. Y en medio de este gran presente, concedió una entrevista a Fútbol de Cabeza.

En la instancia, el periodista mexicano Ricardo Peláez le preguntó por las diferencias entre los tres equipos grandes de Chile, a lo que Lichnovsky contestó:

“Colo Colo es el más grande en cuanto a títulos; la Universidad de Chile el más grande en cuanto a gente, en cuanto a pasión“.

“Y la Católica es el tercero más grande… que no voy a decir porque se hacen bullying entre los clubes y no quiero desprestigiar a nadie”, completó entre risas.

Su gran momento en el América

También quien se formó y se identifica con la U, comentó que se siente pleno tras su llegada al América.

“Sí hermano, bien. Siento que el proceso lo he disfrutado, lo he vivido. No pienso en la copa, el trofeo, el regalo, pienso en el proceso”, cerró el zaguero de 29 años.

Igor Lichnovsky y Diego Valdés son los dos jugadores chilenos que hacen patria en el América de México. (Photo by Agustin Cuevas/Getty Images)

¿Hasta cuándo tiene contrato Igor Lichnovsky en el América?

Igor Lichnovsky está a préstamo en el América y su pase sigue perteneciendo a Tigres UANL. Aunque en diciembre Las Águilas podrían comprar parte de su carta y retenerlo para el 2024.