La joven promesa nacional demostró tener un amplio conocimiento sobre el conflicto, asegurando que en Chile no se habla mucho del tema.

Iván Román, joya de los "Baisanos" y La Roja Sub-20 sobre el conflicto Palestina-Israel: "No es algo que los medios muestren mucho o que te enseñen en el colegio"

El 27 de febrero de 2024, Iván Román se convirtió en el chileno más joven en la historia en anotar en Copa Libertadores. Fue cuando Palestino, su club, venció por 2 a 1 al Portuguesa en la fase previa del certamen continental.

En el proceso sub 17 de La Roja en 2023, el joven zaguero no solo destacó, sino que además capitaneó el equipo que, en ese entonces, dirigía Hernán Caputo.

Hoy, siendo titular en Palestino, Román nuevamente está en la Selección Chilena juvenil, pero esta vez en la sub-20.

Tras convertirse en una de las máximas promesas del fútbol nacional, BOLAVIP se puso en contacto con el “Charrúa” donde habló de la actualidad de su club, la Selección y también sobre el conflicto que atraviesa el pueblo Palestino con Israel.

Iván Román y su proyección como jugador

De entrada el defensor de 17 años afirma: “La verdad estoy muy agradecido por las oportunidades que se me han dado, se que a mi edad es un lujo poder vivir todas estas experiencias. Eso solo me motiva a seguir trabajando e intento tomármelo con calma. Siempre manteniendo los pies en la tierra por que aun falta mucho por aprender”.

Luego, se refirió a la partida de Pablo “Vitamina” Sánchez a la Liga Deportiva Universitaria: “Recibi esta noticia estando en la Selección, así que solo puedo hablar por mí. La verdad es que estoy muy agradecido con el profe y su cuerpo técnico por darme la confianza. Es triste su partida, pero le deseo lo mejor en sus nuevos desafíos”.

Iván Román anotó en el triunfo ante Portuguesa en el duelo de revancha, convirtiéndose en el chileno más joven en anotar.

Sobre sus metas, habla con lucidez y pone la pelota al piso: “En Palestino mis metas a corto plazo son mantener mi titularidad y obtener buenos resultados en las 3 competiciones actuales. En cuanto a la selección espero ser convocado tanto al sudamericano como al mundial y poder mostrar un buen rendimiento con el equipo. Y sí, uno de mis mayores sueños es jugar por la selección adulta. Sé que para eso debo seguir trabajando duro tanto en el club como en la Sub 20″.

Posteriormente, abordó lo que es la actualidad de Chile Sub-20: “Es un equipo que tiene muy buenos talentos tanto físicos como técnicos. Yo creo que podemos hacer un buen mundial, pero para eso hay que seguir trabajando tanto en la cancha como fuera. No nos conocemos hace mucho y es importante generar conexión como grupo por que no se gana solo con individualidades”.

En esa línea, se ilusiona en el futuro con vestir La Roja adulta: “Es un sueño que yo creo que cualquier jugador tiene. Ha sido hermoso representar a Chile en la sub 17 y ahora en la sub 20. Me imagino que en la adulta es mucho mejor“.

Consultamos si tuvo la chance de charlar con el “Tigre”, a lo que dijo: “No, nunca he hablado con el profesor Gareca, solo lo he visto de lejos”.

La joya del fútbol chileno se cuadra con la causa palestina

Palestino es, para el pueblo Palestino (valga la redundancia) prácticamente una segunda selección. Los jugadores además, se impregnan con lo que ocurre en dicho territorio desde hace décadas (y hasta siglos) con Israel.

De hecho, la última gran intervención del “Tino” en protesta, fue aparecer simulando tomar la mano de niños al campo de juego. Lo llamativo es que no había niños, dando a entender el mensaje de que estos también han sido víctima del conflicto.

“Desde que estoy en el primer equipo se dan constantemente las instancias donde nos enseñan sobre este tema. Nos mantienen al tanto de todo lo que pasa. Para el club es sumamente importante darle visibilidad a este conflicto, ya que, a través del equipo se da apoyo y visibilidad a nivel mundial al pueblo palestino”, declaró.

Luego, fue crítico con la forma en que se da cobertura a este conflicto desde los medios locales e incluso, con un tema que no es parte del programa académico: “La verdad es que yo recién fui consciente de la situación hace un par de años. No es algo que los medios muestren mucho o que te enseñen en el colegio. Con la información que me han dado en el club le doy todo mi apoyo al pueblo palestino”.

Al cierre, el oriundo de Pedro Aguirre Cerda revela la gran clave que tuvo para forjar su carácter como futbolista: “Jugué en el barrio cuando era mas chico, por que cuando uno es cadete no puede jugar en el barrio hasta mas grande. Claro que todo lo que aprendí me ayuda, sobre todo a tener personalidad y garra. Pero obviamente sin la disciplina y el trabajo constante de la formación profesional no podría haber llegado al profesionalismo“.