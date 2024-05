Jaime García debutó en Santiago Wanderers con una derrota por 2-1 ante Deportes Antofagasta en el estadio Elías Figueroa Brander. El Búfalo habló tras la caída en el compromiso que tuvo sólo dos días para preparar y prometió entrega total en su proceso.

“Wanderers me dio la oportunidad y eso es impagable. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para poder seguir mejorando. Esto siempre cuesta cuando viene una derrota y un debut, pero sé lo que soy, sé cómo soy como entrenador. Voy a tratar de dar eso que se dio en esos 15 pases que construimos un gol”, expresó el Búfalo tras el encuentro en Valparaíso.

El oriundo de Cartagena no pone excusas y asegura que dará todo por el Decano: “Quiero sostenerlo y poder trabajar. Estoy muy contento con la posibilidad que me dio Wanderers, me siento muy comprometido. Al dar una posibilidad de tanto tiempo sin dirigir, aquí no hay excusas, nada. Me voy a sacar la cresta por esta institución que me tiene en estos momentos aquí”.

García además explicó cómo se levanta el equipo tras la derrota: “Trabajando, buscando la idea que quiero yo. Aquí cuando llega uno a tomar como me gritaban un fierro caliente es porque no hay excusas. No soy de los que abandono a los jugadores en estos momentos de algo que está pasando”.

El Búfalo espera encontrar soluciones: “Tengo que buscar y encontrar la fórmula para ver realmente por qué en estos dos goles que fueron dos jugadas intrascendentes, bajamos psicológicamente. Fueron dos goles que son totalmente evitables. Hubo una baja, nos desesperamos, también está jugando un poquito en contra lo que está pasando”.

Jaime García asegura que Santiago Wanderers recibió dos goles totalmente evitables ante Deportes Antofagasta. (Foto: Photosport)

Jaime García quiere un Santiago Wanderers protagonista

Además aseguró que quiere un equipo protagonista: “Tengo sostener los 45 y seguir sosteniendo unos 20 más en el segundo tiempo, después unos 30 y buscar un resultado. Esto es un poco lo que quiero yo, que sean protagonistas, que tengan la personalidad de buscar ese 1-0, que podrían haber hecho uno o dos más, pero aquí gana el que hace goles”.

“Seguramente Antofagasta hizo los cambios que tenía que hacer, vio que después a lo mejor físicamente el equipo bajó un poco, no aceleró. Tengo que trabajar en eso y el responsable soy yo en este caso. Por ahí vieron el tema de los cambios, tengo que tomar decisiones donde a veces te resultan los cambios y a veces no resultan. No creo que algún jugador no quiera entrar a hacer un gol”, añadió.

El DT de 46 años se mostró en calma y reiteró que dará todo para salir del mal momento: “Estoy muy tranquilo en el sentido de lo que sé que trabajo como técnico y voy a dar todo para poder salir de esta posición negativa”.