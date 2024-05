El Búfalo fue consultado por refuerzos y aclaró que por ahora no es el tiempo de hablarlo, pero sí adelantó que se verá en su momento y que no trabaja con nadie –en cuanto a representantes- en aquella materia. En ese sentido, aseguró que quien llegue debe esforzarse al máximo.

Jaime García fue consultado por la opción de incorporar refuerzos en Santiago Wanderers. El Búfalo dejó claro que sería una falta de respeto hablar del tema en este momento, pero si adelantó que en el futuro se tendrá que conversar y que no trabaja para los intereses de nadie más que el club.

“Cuando llegue el momento se va a tener que ver donde más puede necesitar alguien que nos venga a ayudar, porque traer gente por traer o traer gente por compromiso, no lo voy a hacer. Yo trabajo super transparente, no trabajo con nadie, trabajo para beneficio del club”, expresó el oriundo de Cartagena.

De momento, el estratega pone un freno en materia refuerzos: “Si es que en su momento tengo que conversar, voy a traer jugadores que tengan las características que busco para el equipo, pero ahora hablar de algo cuando no estamos pasando un buen momento, porque estoy muy comprometido. Creo que hay que frenar un poquito y esperar que terminen estos dos partidos para poder ver y tomar un análisis qué ha estado pasando no solamente ahora, qué ha estado pasando para atrás. Si junto todo eso y tenemos que mejorar de ahí para adelante”.

García asuma toda la responsabilidad: “Me puedo excusar, me siento aquí y ‘no, pero es que mira esto’. No, yo soy el responsable, el culpable de los cambios. Tengo que darle una motivación extra para que puedan buscar ese triunfo, el segundo triunfo y después mandarlos para arriba”.

El Búfalo se refiere a que la crítica hacia sus cambios y asegura que está pensando en el renacer de Santiago Wanderers: “No es fácil cuando uno está acá. Para mí sería muy difícil excusarme con ustedes y no lo voy a hacer, por ahí me dijeron el tema de los cambios y puedo encontrar razón. Creo que ellos hicieron unos muy buenos cambios, pero de la perspectiva psicológica después de un 2-1 cualquiera hace cambios, mete y sale todo bonito. Pero tenemos que mejorar todos en conjunto y si en algún momento pensamos en eso, siempre pensando en el club. No pienso en otra cosa que sacarle provecho y el renacer que tanto buscamos de esta institución”.

El director técnico fue consultado por si está en una etapa de evaluación de lo que tiene en el plantel. “Si tomo un análisis y me empiezo a justificar y salvar solo no entro más ahí, no lo hago. Cuando uno hace un análisis de un cuerpo técnico que llega, lo hace siempre con la perspectiva de poder mejorar el grupo. Si en algún momento tenemos que traer jugadores, es porque van a hacer aporte acá, no para sentarlos. Yo no trabajo con nadie ni tengo compromiso con nadie. Tengo compromisos con el club, con la gente”, contestó.

Jaime García sobre los jugadores que eventualmente arriben a Santiago Wanderers

En ese sentido, deja un mensaje sobre los futbolistas que eventualmente lleguen a Santiago Wanderers. “Aquí el jugador que llega se tiene que sacar la mie… para poder ganarse un puesto. El análisis que haga a nivel directivo cuando yo me junte con ellos, cada uno se tiene que hacer responsable qué es lo que ha hecho. Yo me tengo que hacer responsable de la derrota de hoy, mañana, pasado, porque justificarme no lo voy a hacer nunca, ni echarle la culpa a nadie”, señaló.

García reiteró que no va a salvarse solo: “En este momento yo estoy, cuando hablemos de este proceso y después sentarnos a conversar (de fichajes), porque quedan partidos, en ese sentido no soy irrespetuoso y no me voy a salvar solo. Tengo que seguir con el grupo”.

Jaime García asegura que no llegarán refuerzos sólo por traer. (Foto: Photosport)

Además se refirió el análisis que deberá realizar: “A medida que vayan pasando los partidos uno va mirando, qué puede hacer, como veo estos primeros 45 minutos que son muy buenos. Después dentro de los dos errores algo pasa en la parte miedo, frustración, tengo que ver que está pasando. A veces cuando se ve un equipo que es cansado, no es necesariamente es lo físico, sino que es lo psicológico. Hay miedos también, entonces tengo que hacerlos creer en este proceso, que para ellos a lo mejor es totalmente nuevo de jugar de una forma, jugar de otra. A medida que vaya pasando esto tengo que tratar de hacer el análisis rápido, no puedo espera tanto”.