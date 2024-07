Jaime García no pierde las convicciones tras la derrota de Santiago Wanderers por 1-0 ante Deportes La Serena en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso en la Primera B.

El Búfalo asegura que no busca implementar el pelotazo. “Yo siento que Wanderers va por un buen camino. Se los vuelvo a reiterar, con lo que tengo. Creo que hay un buen grupo humano, la gente también lo ha captado. A algunos les gustará… que no vamos mucho de frente, pero yo no voy a ir al pelotazo cuando se te forma una línea atrás. No va a funcionar, así no suben los equipos”, comentó.

También se refirió a la propuesta de los Granates: “Ellos juegan mucho con otros equipos, con nosotros no jugaron, porque sabían los que les iba a pasar si nos querían enfrentar mano a mano. Es muy difícil, entonces nos saltaron. Creo que ocuparon bien esa herramienta hasta mitad de cancha, que les quedaban los rebotes”.

“Esto se gana con goles, nos ganaron y si es de esta forma, es la forma de cada entrenador y la respeto totalmente. No tengo nada que decir en contra del rival. A nosotros nos cuesta cuando nos agrupan mucha gente, porque no tengo cabeceadores, no tengo el de 1,80 que te gire, que te aguante”, agregó.

García elogió de gran manera a experimentado jugador de Santiago Wanderers, Carlos Muñoz: “Carlos ha crecido un montón, no sé si ustedes ven lo mismo que yo, presiona, corre como un cabro chico”.

Jaime García reconoce a jugador de Santiago Wanderers (Foto: Photosport)

El oriundo de Cartagena toma la responsabilidad por aspectos a mejorar: “Después que pase que no hacemos goles, pasa por otras cosas. Se tiraron tres veces al suelo, fueron, la alcanzaron a tapar. No sé cuántas ocasiones llegamos, llegamos hartas. Hay que trabajar otros aspectos que sí equivocamos, hay momentos del partido que equivocamos ese rumbo directo que pudimos darle más amplitud en la cancha, pero eso es trabajo mío”.