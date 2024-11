Jaime García vuelve a dirigir en la Primera División del fútbol chileno. Lo hará defendiendo la indumentaria de Huachipato de cara al próximo año con el Campeonato Nacional, donde los acereros quieren volver a reencontrarse con un buen rendimiento y no estar complicándose con la zona del descenso.

Sin embargo, en medio de la presentación como entrenador de Huachipato, el técnico fue consultado por su polémica salida de Santiago Wanderers. Si bien no quiso entrar en detalles a lo que ocurrió para que se terminara su término del contrato, el entrenador consideró que el fútbol se mancha cuando se refiere a situaciones que no corresponden.

“Uno se va desarrollando y creciendo, con cosas que hace bien y mal. Nunca he salido hablando de nada, siempre traté de salir callado de donde estuve. El fútbol se mancha cuando uno habla cosas que no corresponden”, fueron las palabras que entregó en un comienzo el estratega Jaime García.

No fue lo único que expresó el director técnico, ya que, además, consideró que “traté siempre de seguir una línea de la forma que soy. Me conozco y al saber eso, no tengo por qué dar respuesta a los demás. Siempre traté de trabajar de buena forma”, argumentó en su arribo a la ciudad de Talcahuano.

Jaime García en su paso por Santiago Wanderers. (Foto: Photosport)

Su llegada a Huachipato

Dentro de los mismos detalles, el entrenador Jaime García destacó que siempre llega a equipos los cuales ha tenido que levantar deportiva. Tal como ocurrió con Ñublense , con quienes destacó y logró conseguir una extraordinaria campaña con el elenco de Chillán , donde lo recuerdan con mucho cariño.

“Por algo Hernán me trajo. Si no, no me hubiera traído. Yo siempre avanzo, llegué a equipos a levantarlos, a sacarlos de abajo. Siempre he mirado hacia arriba”, consideró el director técnico. Además, aclaró que “siempre he tratado de salir bien y callado. Creo que mi carrera jamás se ha visto empañada en lo deportivo. Es lo fundamental para seguir en algo que es así, el fútbol te da estas cosas”, sentenció al respecto.

La gran tarea que tendrá el entrenador será la planificación y conformación de su plantel. Ver qué jugadores seguirán en el equipo y dónde necesitará refuerzos, considerando que, también podrá hacer la pretemporada cuando el plantel tenga que volver de vuelta de sus respectivas vacaciones.