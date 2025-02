El presente futbolístico de Nicolás Guerra es de ensueño en Universidad de Chile. Titular y anotando goles, lo que demuestra que son días agradables para el atacante de la U, ganándose el reconocimiento de todo el pueblo azul.

Cuenta con la plena confianza del técnico Gustavo Álvarez y pese a que no ha sido fácil, al menos ha ido repuntando en su nivel, donde desde luego, el recuerdo para alguien que ha sido trascendental en su crecimiento.

Y ese personaje es Jaime García. El entrenador lo recibió en Ñublense el año 2021 donde el Kun alcanzó gran notoriedad para volver así al Romántico Viajero. Este miércoles, el delantero, con emotivas palabras, agradeció el aporte del profesional mientras lo tuvo como técnico.

“Siempre he sido un agradecido de todas las personas que me han ayudado y él para mi, ha sido muy importante en mi carrera futbolística y en mi vida“, afirmó el Nico Guerra.

Añadió que fue clave en su recuperación cuando tuvo que dejar la U. “Me tendió una mano en un momento en que lo necesitaba mucho, me ayudó mucho y me aconsejó mucho. Hasta el día de hoy mantenemos comunicación”, aseveró el hombre del ketchup.

Finalmente, apunta que espera que tenga un buen pasar en Huachipato en este 2025. “Me desea lo mejor, le deseo lo mejor, siempre. Se que le va a ir muy bien a él, es un gran técnico”, sentenció.

Guerra: “Álvarez me entregó confianza”

Por cierto, hubo palabras para el actual entrenador azul, Gustavo Álvarez, a quien apuntó como un profesional que entrega mucha confianza y que lo deja ser como futbolista.

“También con Gustavo, el profe te entrega mucho en lo futbolístico, te entrega confianza y eso para el jugador es muy importante. Con confianza y que te dejen hacer tu juego es muy importante para que uno se muestre como es, se suelte y da confianza. Se agradece siempre sacar de los técnicos algo bueno”, cerró Nicolás Guerra.

Guerra también, reconoció el aporte de Gustavo Álvarez en su juego (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de la U?

El día domingo 23 de febrero a las 20:30 horas, Universidad de Chile disputará su segundo partido en La Liga de Primera 2025, cuando reciba a Unión La Calera en el Estadio Nacional.