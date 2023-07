El fichaje de Jean Beausejour en Colo Colo a mediados del 2014 generó una alta expectativa entre todos los hinchas del Cacique, pero el jugador de ascendencia haitiana y mapuche pudo lograr solo levantar el título del Apertura 2005 con la camiseta alba.

Luego, “Palmatoria”, como le apodan, sorprendió a todos al fichar por la Universidad de Chile, situación que llamó la atención de los simpatizantes nacionales tanto por la millonaria suma que pagó el cuadro universitario como por haberse ido al archirrival.

Beausejour enfrentado a Colo Colo en el Estadio Nacional | FOTO: Ramon Monroy/Photosport

Durante el programa ESPN F90 Chile, el panel estaba debatiendo sobre el traspaso del belga Romelu Lukaku de Inter de Milán a Juventus y fue ahí que el bicampeón de América recordó su caso cuando pasó del conjunto Popular al Romántico Viajero.

“Había mucha expectativa, pero de la negativa, como que se iba a generar mucho problema y resulta que no pasó nada. Se convive, se puede convivir”, manifestó el ahora comentarista deportivo.

“Y acá pasó exactamente lo mismo conmigo. Yo no tuve problemas, todo lo contrario. Me desearon éxito. Lo entiendo, más no lo comprendo el tema de Lukaku”, remató.

Los hinchas del Eterno Campeón le siguen recordando sus grandes actuaciones en los Superclásicos, donde Bose pudo marcar en dos oportunidades.