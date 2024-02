Jean Pierre Bonvallet se instaló en Youtube con su canal En La Cancha con Bonvallet. El comunicador goza de éxito, pues cuenta con 120.000 suscriptores en su plataforma de comunicación y también con el respaldo de auspiciadores.

El hijo de Eduardo Guillermo Bonvallet contó cómo surgió la idea de transformarse en youtuber y su ascenso. “Cuando falleció mi padre me dije qué hacer. Entonces se me ocurrió hacer un canal de Youtube para empezar a ganarme mi público y cosa que fue fácil porque me equivoqué”, confesó en diálogo con BOLAVIP.

“Jugaba Chile contra Perú en la Copa América y yo dije los peruanos se cag… nos ganaron 3-0, se hizo viral el video y los peruanos todos insultándome. Después empecé a sacármela con toma chocolate, paga lo que debes, que jugaban muy bien, el equipo de Gareca jugaba espectacular y me gané al público peruano. Ahí me pegué un gran salto”, relató.

JP explicó cómo se desenvuelve con las marcas que son parte de su canal: “Después, poco a poco… obviamente había críticas como todo lo que uno hace. Ahora tengo 120.000 suscriptores y dos buenos auspiciadores. Siempre me dejo dos auspiciadores, tres es muy fome, porque hago videos cortos de 10 minutos”.

Jean Pierre Bonvallet recuerda el legado futbolístico de su padre y realiza aclaración

Bonvallet confiesa que ahora está a full como youtuber: “Estoy trabajando solamente en el canal de Youtube, enfocado. Me ha ido bien, porque tengo buenas visitas y el público me quiere. Nunca me han faltado los auspiciadores, de repente rotan, pero siempre tengo dos y eso me ha hecho subsistir”.

Además, se realizó una aclaración sobre la diferencia con su papá: “Muchos dicen tú copias a tu padre, Gurú hay uno solo. Quiero dejar algo en claro con eso. Mi padre era transversal, él hablaba de todo, un todo. Yo hablo solamente de la cancha, en la cancha con Bonvallet”.

En ese aspecto, resaltó el legado futbolístico que recibió de Eduardo Bonvallet: “Lo que yo realizaba con mi padre, él me enseñó a ver jugador por jugador la formación. Entonces me dedico a hablar de fútbol ¿Por qué hago esto? Porque lo hice desde los 15 años con mi padre. Él andaba conmigo siempre, fuimos para Italia, fuimos a ver cómo jugaba Italia y mi padre ahí sacaba las deducciones”.

Jean Pierre aseguró que el Gurú lo tenía encargado del análisis de los rivales de la Selección Chilena: “Siempre me decía tú fíjate en Brasil y yo me fijo en Chile. Él siempre se fijaba en Chile y yo en el equipo adversario, para los mundiales lo mismo. Siempre, 10-15 años realicé esto. Lo sé hacer. Eso lo adquirí de mi padre y siempre conversábamos de fútbol”.

Jean Pierre Bonvallet está dedicado al análisis futbolístico en su canal de Youtube. (Foto: En La Cancha con Bonvallet)

“Creo que él se siente contento por lo que estoy haciendo, orgulloso porque siempre me dijo: lo que quieras realizar hazlo, da lo mismo las críticas”, añadió el analista.

También recordó los inicios del Gurú en las comunicaciones: “Él cuando comenzó tenía muchas críticas, de hecho, yo era chico y veía como tenía mil críticas y me daba pena. Sé que entre más críticas es mejor aún, porque me dan más visitas e igual hay gente que me quiere, que me sigue”.

JP se mostró feliz por su presente: “Estoy contento, estoy mi familia, tengo seis hijos, vida familiar. Mi mujer es mi productora, muy contento, porque el fútbol es mi pasión”.

Además, realizó una reflexión sobre el momento que vivió con el fallecimiento de su padre: “Cuando falleció mi padre no tuve mucha ayuda de los medios, pero reconozco que quizás no estaba bien de cabeza, porque fue muy fuerte lo que viví con mi padre, andaba explosivo y no pensaba mucho las cosas”.

También explicó que no toma en cuenta la mala onda: “Ahora me tranquilicé, ahora todo con más estrategia y sin pelear con nadie, no me interesa discutir con nadie. Si alguien me escribe algo malo, lo bloqueo, ni respondo, sigo con mi camino”.

El nuevo proyecto de Jean Pierre Bonvallet con Tatán Lushsinger

Jean Pierre Bonvallet se refirió a un nuevo proyecto que tendrá junto a Sebastián Luchsinger: “Jugabet quiere realizar un programa de Jugabet Live que voy a salir con Tatan Lushinger. También vamos a relatar partidos en vivo, él y yo voy a comentar, pero por Youtube, sin mostrar la imagen”.

“A mí me contrató Jugabet y también contrató a Tatán Luchsinger Después nos juntamos y salió la idea. Dije que sí, ningún problema. Es otro canal donde Jugabet se ha portado muy bien conmigo. Es el sponsor de la U, me siento muy respaldado por ellos”, complementó.