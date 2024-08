Pese a que el Superclásico del fútbol chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo estuvo lejos de cumplir las expectativas de ambas hinchadas, lo cierto es que hay una acción que se robó todas las miradas.

No obstante, hay que destacar que no fue una situación que aconteció en el mismísimo Estadio Nacional sino algo que ocurrió en un simple estudio de televisión.

Y es que mientras se jugaba el segundo tiempo y el lateral Marcelo Morales mandaba un certero centro desde la banda izquierda que Luciano Pons no consiguió conectar, a la misma hora Jean Pierre Bonvallet, hijo del recordado ex futbolista y comentarista de televisión Eduardo Bonvallet, se hacía viral en redes sociales.

Lo cierto es que el hilarante video del exfutbolista de Unión San Felipe sacó más de alguna carcajada entre los chilenos.

JEAN PIERRE BONVALLET LE EXPLICA A BOLAVIP CHILE SU VIDEO VIRAL

Días después, BOLAVIP CHILE se puso en contacto con el comunicador, quien fue relatando con lujos y detalles lo aconteció dicho día.

“Los análisis yo lo hago con todo y con la pasión que me caracteriza. Las jugadas intento de realizarlas y mostrarlas para que la gente vea y aprenda. Estaba viendo el centro espectacular de Morales y antiguamente uno veía a Zamorano y Salas como se tiraban, entonces yo me quedé con ese fútbol”, comenzó diciendo.

“Fue ahí que voy a enseñar cómo se ataca el balón pero nunca pensé cómo lo iba a realizar. Me iba a acercar a la cámara e iba a realizar un gesto técnico, entonces había un foco blanco, me tiré de cabeza y si salía con la cabeza reventada me daba lo mismo. Lástima que se cayó la cámara, pero esto fue improvisado. Mi señora quedó loca jajaja”, agregó.

Pons y Bonvallet lamentaron la oportunidad desperdiciada ante Colo Colo | Foto: Pepe Alvujar/Photosport

“Después tuve que comenzar todo de nuevo porque se cayó la cámara, entonces hice un corto y un programa. Yo no hago una pauta y mi papá tampoco lo hizo…Encontré el colmo que un jugador profesional, que está jugando un Superclásico a estadio lleno, ¿Cómo no te vas a tirar de cabeza compadre? Yo no soy de ningún equipo pero me dio rabia la jugada”, sentenció.