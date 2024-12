Este miércoles falleció el ídolo de Universidad de Chile, Sandrino Castec, una noticia que enluta a todo el fútbol chileno. Johnny Herrera dedicó emotivas palabras para el referente azul y recordó viejos tiempos cuando les tocó compartir.

“Sí (compartió), pero fuera de la cancha y harto yo diría. Recién nos estábamos acordando acá con profesor (Juvenal Olmos). Una persona muy alegre, agradecido del fútbol por lo que le había dado. Me acuerdo que nosotros vivíamos en la Casa del Jugador y nos juntábamos ahí en Campo de Deportes con José Domingo Cañas donde el Tío Oscar que era muy amigo de él, que el tío lo recordaba con mucho cariño por lo que había hecho en la U”, expresó el también ídolo azul en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Nos contaba siempre la historia del Mundial, que tenía como 21 años, que lo más probable que iba a pelear el puesto para ir al Mundial del 82 y se rompe la rodilla. Ahí nos contaba que iba derechito a ser uno de los grandes del fútbol chileno, pero la rodilla lo dejó medio tristón para delante. De pronto no llegó a ser lo que todo el mundo creía, porque tenía unas condiciones, potencia, agilidad en el área únicas”, añadió el Samurai Azul.

Herrera destacó la alegría de Sandrino: “Me quedo con lo alegre que fue, de verdad que nosotros nos reíamos mucho. Éramos chicos, teníamos 15, 16 años y él llegaba a la esquina donde el tío, se ponía a compartir con él, se tomaban unas cervezas, nosotros nos tomábamos una bebida, nos hacíamos un sándwich. Eran esas tardes de verano, de primavera donde nos contaba sus historias, vaya que tenía historias y de todas. Era una persona muy alegre y lamentablemente nos abandona a temprana edad”.

El exarquero destaca que el Bombardero nunca mostró un resentimiento con Universidad de Chile: “En rigor él nunca estuvo integrado al club y así todo él no era el típico resentido, que andaba reclamando en contra del club, que no lo pescaban, que no le daban ayuda. Era todo lo contrario. No era de los que andaba pelando al club, no andaba pidiendo ayuda, el tipo se las arreglaba solo, tenía su familia, se arreglaba para vivir relativamente bien. Lo que más destaco es su felicidad para vivir la vida”.

También recordó los consejos: “Recordarlo con mucha alegría, a nosotros nos decía ‘ustedes cabros chicos llegan a jugar en primera y les va a cambiar la vida, porque yo no estaba preparado’, él nos decía que no estaba preparado cuando le llegó todo”.

Johnny Herrera recuerda los momentos en los cuales compartió con Sandrino Castec. (Foto: Archivo)

La postura de Sandrino Castec sobre Johnny Herrera en la U

Sandrino Castec en el pasado dijo que Johnny Herrera se debía retirar en Universidad de Chile. El Samurai Azul se refirió a este momento cuando el goleador le expresó su visión.

“Me lo dijo, no lo quería mencionar, pero me lo dijo. Yo me lo topé un par de veces y me dijo ¿Quién estaba a cargo de la U esa época? Estaba Vargas con Goldberg entiendo, no voy a decir lo que me dijo de ellos. Me dijo hartas cosas que obviamente que me decía ‘compadre, yo un arquero como tú en la U no vi’. Lo ponía más alegre y más contento porque me conocía de los 15 años, compartiendo fuera de la cancha”, relató Herrera.

Además, se refirió a la relación de amistad: “Cuando te identifica una persona como él, que de otra forma marcó una época, cuando Sandrino con el ascenso fue donde más destacó, en los 80 cuando más destacó, que sea recordado por una generación de hinchas es porque algo hizo. Que te reconozcan, feliz. No era una relación de exjugador, yo lo miraba más como un amigo, en el buen sentido me decía ‘ustedes van a jugar en Primera, se van a creer todos lindos’”.