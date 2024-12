Toda una polémica se produjo por la acusación de Universidad de Chile a Colo Colo. Los Azules reclamaban una comunicación de Jorge Almirón desde la caseta con sus colaboradores en la banca en el encuentro de los Albos ante Huachipato en el estadio CAP. Esto cuando el DT se encontraba suspendido.

Sin embargo, la U recibió un revés en la Primera Sala y Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, instancias donde se desestimaron los reclamos.

Para el Campeonato Nacional 2025 hubo una variación en las bases con respecto a la temporada anterior. El técnico que esté suspendido no podrá ir al estadio mientras dure la sanción, una medida que se conoció como “la Ley Almirón”.

El ídolo de Universidad de Chile, Johnny Herrera, estalló sin filtro al enterarse sobre esta modificación en comparación a las bases anteriores. El exarquero mostró su malestar.

“¿La Ley Almirón significa que todos quedamos como giles? Toda la gente que pensaba que no se habían comunicado, que el Tribunal de Disciplina no sancionó porque según ellos no tenían las pruebas suficientes y ahora sacan la Ley Almirón”, comentó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Los DT suspendidos ya no podrán ir al estadio, una determinación que se calificó como la “Ley Almirón”. (Foto: Photosport)

Desde la temporada 2025, DT que esté suspendido tendrá que seguir el partido desde el hogar.