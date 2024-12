Carlos Palacios está prácticamente confirmado en Boca Juniors. El jugador dejará Colo Colo para recalar en el equipo dirigido por Fernando Gago, lo que debe ser confirmado en los próximos días.

Ante ello, Pato Yáñez le envió una potente advertencia al volante de 24 años. En los micrófonos de ESPN Chile, el actual comentarista deportivo le marcó la cancha al futbolista chileno.

¿Por qué? Le recalcó la necesidad de trabajar en el físico. Si logra afinar la puntería en dicho ítem, destacará por sobre sus compañeros tras la cordillera. Le tiene toda la fe del mundo.

“Digamos que Boca Juniors es un equipo discreto, no tiene jugadores de esta calidad. Pero, claro, para que él lo entregue y sea aporte, tiene que tener una condición física que le permita soportar la presión”, comenzó señalando.

En dicha línea, el histórico seleccionado chileno agregó: “En algún momento a Boca los equipos no solo se le meten atrás, le juegan de igual a igual, sobre todo cuando juega de visitante”.

Es por eso que lo llamó a tener atención sobre ese ítem. Los ojos de La Bombonera estarán puestos sobre su talento, pero su estado físico no puede ser impedimento para exhibirlo.

“Entonces, ahí está el tema. Calidad le sobra, no estamos descubriendo nada, pero si no tienes la condición, no digo para corretear ni marcar, para encontrar los espacios y hacer jugar al equipo”, destacó.

“Si lo consigue, va a ser un verdadero aporte”, cerró Pato Yáñez.

Pato Yáñez advirtió a Carlos Palacios ante su arribo a Boca Juniors.

El 2024 de Carlos Palacios

Cabe destacar que durante la última temporada, el oriundo de Renca logró ser monarca de Campeonato Nacional con Colo Colo. Cumplió el sueño de su vida, alzar un trofeo con el club de sus amores.

En total, registró 42 partidos, 13 goles y 11 asistencias con la camiseta alba. Año redondo para el talentoso volante.