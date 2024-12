1xbet es uno de los operadores de apuestas deportivas más populares en Chile y se ha convertido en uno de los más grandes del país debido a su estabilidad, variedad de mercados y seguridad al momento de realizar transacciones. A continuación, en esta guía de análisis te explicamos por qué 1xbet es confiable y por qué debería ser considerada como una de las mejores casas de apuestas deportivas online en Chile.

¿Qué es 1xbet?

1xbet es uno de los operadores de apuestas deportivas online que ha ganado más terreno en Chile en los últimos años. Una compañía que data sus orígenes desde hace más de una década en Rusia, la empresa lentamente ha ido ganando terreno y reconocimiento no sólo en Chile, sino que también en Latinoamérica. Es conocida por poseer una cantidad muy amplia de mercados y tipos de apuesta, al punto que sólo bet365 podría ser considerado como una posible amenaza al respecto.

Además, 1xbet es confiable debido a que es el operador de apuestas online que ofrece las mejores y más variados métodos de pago y retiro en el mercado de apuestas deportivas en Chile. En términos de mercados de apuestas, 1xbet Chile es confiable y posiblemente la plataforma con más opciones para los jugadores. Cuenta con más de 30 deportes y más de 40 variables para realizar tus apuestas deportivas.

Cabe destacar que 1xbet es confiable al ser uno de los muchos operadores de apuestas deportivas que operan en Chile bajo una licencia permitida y legal. Además, es válido mencionar que esta casa de apuestas te permite registrarte con un código promocional 1xbet, el cual puedes seguir en este enlace.

Bono de bienvenida de 1xbet

1xbet te brinda un bono del 100% de tu primer depósito con un límite de $150.000 CLP. Por ejemplo, si tras completar el 1xbet registro, depositas $120.000 CLP, 1xbet te regala $120.000 CLP extra, por lo que en total recibirías $240.000 CLP en tu cuenta. Para conseguir el bono de bienvenida en 1xbet, los requisitos son simples: sólo debes ser un cliente nuevo, residir en Chile y poseer la mayoría de edad, que en este caso es tener 18 años.

Si cumples con todas estas condiciones, sólo debes registrarte en 1xbet y realizar tu primer depósito, siendo el monto mínimo $740 CLP. El bono de bienvenida 1xbet se acreditará en tu cuenta de forma automática hasta un monto máximo de $150.000 CLP. El bono de 1xbet es confiable y aparecerá en tu cuenta sólo unos minutos después de que se haya completado el proceso de registro.

¿Cómo puede operar online 1xbet en Chile?

Ahora que ya sabes que 1xbet es confiable, puedes usar el código promocional 1xbet Chile en el formulario de registro. Sin embargo, es válido preguntarse cómo puede operar esta casa de apuestas en Chile. Pues bien, 1xbet cuenta con todas las licencias de juego internacional para poder operar tanto en Chile como en cualquier país de Latinoamérica.

Sin embargo, la situación de las apuestas deportivas en Chile se ha hecho algo más complicada en el último tiempo, aunque todavía no hay una ley específica que las prohiba o regule de forma específica. Ante esa “área gris”, 1xbet se ampara en las licencias internacionales para poder operar de forma digital. La casa de apuestas rusa opera bajo la Curacao eGaming License en Chile. Esto es una garantía de que 1xbet es confiable y ha pasado por un proceso de verificación, tiene ciertas regulaciones y estándares para operar.

¿1xbet es confiable en cuanto a sus cuotas y mercados?

Sí, los usuarios que abran su cuenta en 1xbet no deben tener dudas de que este operador con sede en Rusia es muy confiable en lo que respecta a sus cuotas y mercados. De hecho, el operar bajo el alero de una licencia con sede en Curaçao indica que 1xbet no tiene ningún problema para garantizar la absoluta seguridad en sus operaciones.

En lo que respecta a las cuotas y los mercados, cabe destacar que 1xbet posee una de las ofertas más variadas en lo que a mercados y tipos de apuesta se refiere. Su deporte más popular es el fútbol, y en ese aspecto, 1xbet cuenta con apuestas deportivas para las ligas y competiciones más importantes del mundo, como también con ligas de no tanto renombre. Si bien la cantidad de mercados cambia según la liga en cuestión, la oferta de 1xbet en lo que a tipos de apuesta se refiere es una de las más variadas de todo el mercado.

Desde apuestas de ganador del partido y hándicap, hasta apuestas de total de goles, cantidad de saques de esquina, apuestas específicas de goleadores y más. La apuesta que imagines seguramente está en 1xbet.

¿1xbet es confiable en cuánto a su seguridad?

Pero 1xbet es confiable por más aspectos, no sólo por sus mercados y sus cuotas. En efecto, 1xbet es confiable porque todas sus transacciones están encriptadas de extremo a extremo, por lo que es imposible interceder cada vez que hay una transacción de dinero que involucra a este operador. Y como si eso no fuera suficiente, el operar bajo el alero de diversas licencias internacionales hacen creer que 1xbet es confiable en muchos aspectos, no sólo en sus mercados y cuotas.

En la parte inferior de su sitio web, se indica cuál es el holding que opera a 1xbet Chile y, además, se especifica bajo qué licencias opera en el mercado chileno. Esa es la mejor señal de que 1xbet es un portal transparente a la hora de sus protocolos de seguridad online.

¿1xbet es confiable y seguro con relación al servicio de atención al cliente?

El servicio al cliente es uno de los apartados en los que 1xbet podría mejorar un poco, ya que la mayoría de la comunicación es mediante correo electrónico y no cuenta con con un chat en vivo, algo que sí poseen la mayoría de los otros operadores de apuestas deportivas en Chile. Sin embargo, eso no quita que sus tiempos de respuesta sí sean confiables.

Los métodos para contactar al servicio al cliente de 1xbet son los siguientes:

Correo electrónico a info-es@1xbet-team.com

Teléfono de asistencia global: +44 127 325-69-87

Teléfono de asistencia al cliente: 800004535

Formulario de contacto en el sitio web de 1xbet

Preguntas frecuentes

¿1xbet es confiable?

Sí, 1xbet es una de las casas de apuestas totalmente fiables en Chile. Cuenta con la licencia necesaria para operar en Chile y también opera de forma legal en más de 60 países. Su servicio solo está disponible para mayores de 18 años.

¿Cuál es el bono de bienvenida 1xbet?

El bono de bienvenida 1xbet es uno de los más competitivos del mercado de apuestas deportivas en Chile. Luego de completar el proceso de registro, 1xbet duplicará tu primer depósito con el 100% hasta $150.000 CLP.

¿Son confiables los 1xbet métodos de pago?

Sí, los 1xbet métodos de pago son confiables y muy variables. Los usuarios que quieran retirar sus ganancias de apuestas deportivas sólo deben escoger alguno de los más de 15 tipos de retiros disponibles para Chile, entre los que se destacan transferencias bancarias, tarjetas de crédito, billeteras electrónicas e incluso criptomonedas

¿Cuánto se demora 1xbet en pagar?

La demora de 1xbet al realizar un retiro tiene relación directa con el tipo de formato que cada usuario solicite para el retiro. Las criptomonedas demoran 15 minutos, las billeteras electrónicas demoran un plazo de 24 horas, y las transferencias bancarias demoran hasta cinco días hábiles.

¿Qué necesitas para saber como apostar en 1xbet?

Si quieres apostar online en 1xbet, necesitas completar el proceso de registro en 1xbet y realizar un deposito de dinero en tu cuenta. Luego de eso, sólo debes escoger el deporte en el que vas a crear una apuesta en 1xbet y el mercado en el que vas a apostar online en 1xbet.