Cobreloa no levanta cabeza en el Campeonato Nacional. Los loínos fueron goleados por Deportes Copiapó y los hinchas naranjas comienzan a perder la paciencia tras la seguidilla de malos resultados.

Desde el cuerpo técnico interino confían que estos malos resultados se pueden revertir en los próximos encuentros, pero hay algo que genera preocupación entre los fanáticos. ¿Qué es?. Todavía no hay claridad quién será el sucesor de Emiliano Astorga.

Lo cierto es que varios nombres han aparecido en las últimas semanas en el radar del cuadro de Calama, entre los que destacan: Jaime García, Nicolas Nuñez y José Luis “Coto” Sierra.

LE CAEN CON TODO A LA DIRIGENCIA DE COBRELOA

Fue en el programa Metrópolis Central de Radio La Clave que el periodista Mauricio Contreras se tomó unos minutos para hablar del mal presente de los Zorros del Desierto.

“¿Anduvo peor que con Astorga?. Cobreloa es un equipo muy desordenado, Jorge Luna se tomaba una foto y nadie marcaba, un desorden. Yo creo que Cobreloa tiene jugadores para más. Al lado de La Calera, ¿es tan precario? ¿al lado de Audax? Yo creo que tiene más”, comenzó diciendo.

Cobreloa no suma puntos desde hace cuatro fechas | FOTO: Juan Carlos Moro/Photosport

Incluso, el “Flaco”, como le apodan al comunicador, fue más allá y le echó la culpa a los directivos loínos. “Hay jugadores que los contrataron y no forman parte de la banca como Mario Sandoval, no está. Yo creo que el nivel de refuerzos no fue el apropiado”, apuntó.

“En la dirigencia no los veo corriendo por tener un nuevo entrenador. Yo creo que necesitan un entrenador que los ordene y que jueguen como equipo…Se están ahorrando la chaucha para el peso y quieren ahorrar un mes de sueldo”, cerró.

¿CUÁL SERÁ EL PRÓXIMO PARTIDO DE COBRELOA?

Cobreloa volverá a la cancha el sábado 18 de mayo cuando enfrente, desde las 15:00 horas, a Deportes Iquique en un partido que promete ser de alto vuelo ante el sublíder del Campeonato Nacional 2024.