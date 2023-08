El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo estuvo marcado por la polémica jugada en donde Nicolás Peranic no ve a Carlos Palacios y lo derriba con una maniobra de lucha libre, pero que no fue advertida por nadie en el Estadio Santa Laura.

La jugada fue duramente criticada por el plantel albo, quienes apenas se paralizó el juego fueron a reclamarle al árbitro quien, como no había VAR, no podía revisar la jugada y se tuvo que comer la ira del plantel albo.

Jorge ‘Pelotazo’ Gómez analizó la polémica jugada del penal en Equipo F de ESPN y cargó sin piedad en contra de Francisco Gilabert recordando antiguos cobros que perjudicaron a Colo Colo en determinado momento.

Peranic le hizo un penalazo a Carlos Palacios. | Foto: Photosport

“Gilabert con Colo Colo son varios capítulos… no le cobra el penal contra Cobresal cuando pudo haber descendido, el que no cobra contra Palestino y ahora”, dijo el destacado periodista nacional sobre el árbitro.

Pelotazo aclara que “En esa oportunidad hubo VAR, todos lo vieron y él no. Lo de Peranic es insólito, es un tacle, se pasó. Ahí es donde entre la crítica que me parece justa; si hubiera habido VAR había penal para Colo Colo, lo que no implica que hubiera ganado porque lo puede perder, pero era un penal del porte de una casa”.

El próximo domingo a las 15:00 PM de Chile continental se jugará la revancha, donde tanto albos como cruzados buscarán dar el golpe y acceder a las semifinales nacionales de Copa Chile 2023.