Un listado que sacará roncha porque no es fácil enumerar a tanto

crack. Todos tienen razones para estar aquí y todos tienen razones para

estar ubicados más arriba de donde aparecen.

No se trata de haber ganado un mundial antes de llegar a Chile. No se

trata de haber sido un crack antes de arribar a nuestro país. No se trata

de tener una gran técnica. Suma, pero la clave es otra.

Se trata de llegar a nuestro fútbol y ser exitoso, no siendo parte

secundaria de un equipo, sino siendo protagonista. Si lees este listado,

sácate la camiseta, o sino vas a sufrir.

Para partir hazte la pregunta: ¿qué extranjero hizo más por un club

en Chile?

Diego Rivarola llegó como un desconocido y se convirtió en un símbolo de la U.

20- Diego Rivarola (Mendoza).

Santiago Morning (1999, 2008-09); Universidad de Chile (2000-01, 2003-05,

2010-11); Palestino (2007).

En su paso por los azules logró seis títulos, uno de ellos la Copa

Sudamericana 2011. Además convirtió 101 goles lo que lo alza como el

máximo anotador extranjero en la historia del club. En el partido más

importante del fútbol chileno, él fue protagonista con sus goles tanto en

el Nacional, como en Macul. Goleador del Clausura 2009 con los bohemios.

19- José Luis Díaz (Buenos Aires).

Osorno (1996-98); Audax Italiano (1999); Unión Española (2000);

Universidad Católica (2001); Cobreloa (2002-07, 2012).

Fue en su estadía en los loínos donde se transformó en ídolo al alcanzar el

primer bicampeonato nacional del club en 2003, donde ambas finales

fueron ante Colo Colo. Al año siguiente ganó otra estrella con los naranjas y en total celebró 99 goles, con lo que es el foráneo con más tantos en los

naranjas, registro que comparte con el uruguayo Jorge Siviero.

18- Jorge Spedaletti (Rosario).

Universidad de Chile (1969-73, 1978); Unión Española (1974-75); Everton

(1976-77, 1979, 1981); Deportes Concepción (1980), Antofagasta (1982).

Campeón de Chile con los azules, los rojos y los ruleteros. Tremendo

goleador que aportó con sus festejos para levantar copas. Su rendimiento

le permitió, una vez nacionalizado, ser convocado para disputar con la

Roja la Copa América 1975, año donde además alcanzó la final de la Copa

Libertadores con los hispanos.

Julio Barroso marcó una época en Colo Colo

17- Julio Barroso (San Martín).

Ñublense (2010-11); O’Higgins (2012-13); Colo Colo (2014-20); Everton

(2021-23).

Gritó campeón en Chile con los celestes y eso le valió para llegar a los

albos donde ganó tres ligas más. Un futbolista que fue titular en todos los

equipos en que jugó y que prácticamente nunca se lesionó, lo que dio

regularidad a su trayectoria. En sus equipos no se preguntaba: “¿quiénes

son los centrales para el domingo?, sino ¿quién acompaña a Barroso?.

16- Gustavo Canales (General Roca).

La Serena (2007-08); Unión Española (2009-10, 2013-14, 2017);

Universidad de Chile (2011, 2014-16).

Fue clave con sus goles en la obtención de títulos. En el Apertura 2011 con

un triplete permitió que la “U” le diera vuelta la final a Universidad

Católica y en el Apertura 2014 con su penal ante La Calera los laicos

dieron la vuelta olímpica. En el Transición 2013 aportó con cinco goles en

las últimas cuatro fechas para que los rojos fueran campeones.

Fernando Zampedri con posibilidades de convertirse en el máximo goleador de la UC

15- Fernando Zampedri (Chajarí, Entre Ríos).

Universidad Católica (2020-23).

Único tetra goleador de Primera División, periodo donde ganó dos torneos

nacionales y dos Supercopas con los cruzados. Sus festejos lo meten sin

debate en este listado. Como sigue en la franja, está latente la opción que

se transforme en el goleador histórico del club, lo que tendría mucho

mérito, no sólo por el logro, sino porque lo haría siendo extranjero.

14- Ramón Ponce (Goya, Corrientes).

Colo Colo (1976-80).

Este delantero era apodado “Mané” porque su habilidad y gambeta

recordaba a Garrincha. O sea, poco más que decir. Brilló en los albos y fue

protagonista del torneo nacional que ganaron en 1979. Fueron 45 goles en

185 partidos los que anotó en el cacique, siendo un puntero derecho que

daba espectáculo en la cancha que fuera.

13- Sergio Vázquez (Buenos Aires).

Universidad Católica (1993-96).

Uno de los mejores centrales extranjeros que pasaron por nuestro fútbol.

Fue el pilar defensivo que le permitió a la franja llegar a la final de la

Copa Libertadores 1993. Estando acá fue convocado a su selección, la que

ganó la Copa América el mismo año. ¿No basta?. Estando acá fue

convocado para jugar el mundial de Estados Unidos 1994.

12- Ernesto Álvarez (Fuentes, Santa Fe).

Green Cross (1957-58, 1966), Universidad de Chile (1959-65); Audax

Italiano (1967).

Le decían “El Maestro” por su buena técnica y su olfato goleador. Fue

parte del “Ballet Azul”, donde ganó cuatro títulos nacionales. No era fácil

sobresalir teniendo de compañeros a Leonel Sánchez, Carlos Campos,

Rubén Marcos y Pedro Araya, pero lo hizo igual. Fue el máximo goleador

extranjero de los laicos, hasta que lo pasó Rivarola.

Lucas Barrios de Colo Colo al Borussia Dortmund

11- Lucas Barrios (San Fernando, Buenos Aires).

Temuco (2005); Cobreloa (2006-07); Colo Colo (2008-09, 2018).

Desde su paso por los albiverdes se destacó por sus goles, lo que lo hizo

pasar a equipos más grandes y llegar al cacique donde ganó dos ligas

locales. Fue bigoleador de nuestro fútbol en 2008 y ello fue clave para que

el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp se fijara en él. En el cuadro alemán

tuvo en la banca a Robert Lewandowski. Hazte esa.

10- Matías Rodríguez (San Luis).

Universidad de Chile (2010-13, 2015-20); Melipilla (2024).

Es el defensa más goleador de la historia azul (57 tantos) y el máximo

anotador del equipo en 2012 (18). Eso le valió ser convocado por Alejandro

Sabella a su selección para disputar clasificatorias al Mundial de Brasil 2014. Con la “U” ganó ocho títulos, donde destaca un tricampeonato

nacional y la Copa Sudamericana.

Néstor Gorosito junto a Alberto Acosta revolucionaron el fútbol chileno

9- Néstor Gorosito (San Fernando, Buenos Aires).

Universidad Católica (1994-95; 1999-01).

De los volantes con mejor técnica que se vieron en nuestro fútbol. No fue

campeón de liga con la franja, pero sí ganó una Copa Chile y una Copa

Interamericana. Con Alberto Acosta formaron una dupla que provocó

idolatría en los cruzados. Se conocían de antes en San Lorenzo y eso

quedaba claro cuando se juntaban en la cancha. Gran asistidor.

8- Oscar Fabbiani (Buenos Aires).

San Felipe (1974, 1983, 1985, 1986-87); Palestino (1974-78, 1982, 1985,

1986-87); Everton (1981); Iquique (1984); Coquimbo (1988); Soinca Bata

(1989), San Luis (1990-91); San Antonio (1991-92).

Trigoleador de Primera División con los árabes, periodo en el cual logró ser

campeón en 1978. En su último periodo llegó a disputar la final por el

título ante Colo Colo. Con sus goles hizo más grande a un club, situación

que vale destacar. Un delantero que fue nacionalizado para jugar la final

de la Copa América 1979. Jugó los tres partidos, pero no logró convertir.

7- José Manuel Moreno (Buenos Aires).

Universidad Católica (1949, 1951).

Jugó poco en Chile y eso le bastó para ayudar a la franja a ser campeón

nacional en 1949. El “Charro” tenía una calidad sobresaliente y por lo

mismo es considerado por muchos como el mejor extranjero en la historia

de nuestro fútbol, pero este no es un listado de calidad, sino faltarían

nombres en este post y este futbolista estaría más arriba sin duda.

6- Alberto Acosta (Arocena, Santa Fe).

Universidad Católica (1994-95, 1997).

Goleador de Primera División en 1994 con 33 goles. Una campaña

individual extraordinaria que no alcanzó para ganar la liga. Sin embargo,

el Beto volvió y con sus goles ayudó a obtener el Apertura 1997. De esos

delanteros completos que todos sueñan en su equipo. Tenía cabezazo,

fuerte remate y con pelota dominada muy pocos se la podían quitar.

Sergio Vargas lideró a la U campeón luego de 25 años.

5- Sergio Vargas (Chacabuco, Buenos Aires).

Universidad de Chile (1992-02); Unión Española (2003).

Con su paso por los azules pelea por ser el mejor arquero en la historia del

club. Llegó al año siguiente que el equipo jugó la Promoción y de

inmediato fue jugador clave, como quedó claro cuando fueron campeones de Chile tras 25 años. Fue bicampeón dos veces. Tras nacionalizarse, fue

convocado a la Roja donde jugó la Copa América 2001 y clasificatorias.

4- Daniel Morón (Tunuyán, Mendoza).

Colo Colo (1988-94); Osorno (1995); Deportes Concepción (1996); Palestino

(1997); Audax Italiano (1998).

Lo hecho y logrado en el cacique lo mete en la historia grande del club y

en la parte alta del listado. Fueron once títulos, donde destaca un

tricampeonato nacional y las tres copas internacionales que tienen los

albos: Libertadores, Recopa e Interamericana. Jugaba de amarillo, y por

años, los arqueros en el equipo usaban el mismo color por él.

Leo Rodríguez jugó el Mundial de 1994 y al otro año fue refuerzo de la U

3- Leonardo Rodríguez (Lanús, Buenos Aires).

Universidad de Chile (1995-96, 1998-00).

Es simple. El Leo llegó a mediados de año a los azules y en entrevista con

Don Balón dijo: “vengo a ser campeón”. Lo fue. Al año siguiente lideró al

equipo para ser semifinalista de la Copa Libertadores. En su segundo paso

también llegó en la segunda rueda y levantó al equipo para pelear el

título. Tras ello, fue bicampeón nacional. Siempre protagonista.

2- Marcelo Espina (Buenos Aires).

Colo Colo (1995-98, 2001-04).

El Calamar ganó cuatro títulos nacionales con el cacique y en ambos

periodos llegó a ser capitán. Es el extranjero que más tiempo portó la

jineta en el club, lo que deja clara su influencia. Fue líder en uno de los

momentos más complejos de los albos. En 2002 con la quiebra declarada

guió a un equipo de jóvenes para ser campeones de Chile.

Marcelo Barticciotto el número 1

1- Marcelo Barticciotto (Avellaneda, Buenos Aires).

Colo Colo (1988-93, 1996-02); Universidad Católica (1995).

Que habiendo nacido fuera de Chile se lo postule como el jugador más

importante en la historia del club lo pone un escalón más arriba que

cualquier argentino, entendiendo además que el cacique es el equipo más

exitoso del país. Ganó trece títulos con los albos, donde destaca un

bicampeonato y un tricampeonato nacional, además de la Libertadores, la

Recopa y la Interamericana. Su trascendencia en los blancos nace con el

gol a Boca Juniors en 1991 y termina con la creación de las poleras con la

frase “a morir por el Colo” en 2002, cuando el popular estaba quebrado.