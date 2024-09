Este jueves se terminaron de completar las llaves de semifinales tanto de la Copa Sudamericana como de la Copa Libertadores de América, en donde Colo Colo se quedó en el camino ante River Plate y no pudo decir presente en la llave de los 4 mejores.

El panel de ESPN Chile se encontraba revisando los goles de la notable victoria de Racing Club sobre Athletico Paranaense cuando se produjo un momento protagonizado por Jorge Valdivia que hizo estallar de risa al panel.

Hasta Jorge Valdivia salió al cruce por el sueldo de Marcela Cubillos en la USS. | Foto: Photosport

Patricio Yáñez habló del trabajo y dijo “Hay que trabajar, cabros. El trabajo dignifica” con un tono irónico, encontrando una notable respuesta por parte de Jorge Valdivia de manera inmediata: “Sino díganle a Marcela Cubillos”.

Tras unos breves segundos de silencio, el panel compuesto por Sebastián Esnaola, Diego Rivarola y Francisco Sagredo explotó de risas por la broma del Mago y la actualidad de la abogada, quien ganaba la no despreciable suma de 17 millones de pesos en la Universidad San Sebastián.

Tras la broma, el panel siguió revisando los resultados de la jornada que dejaron definidas las semifinales en ambos torneos: River Plate vs Atlético Mineiro y Botafogo vs Peñarol en Copa Libertadores, mientras que en la Copa Sudamericana será Cruzeiro vs Lanús y Racing vs Corinthians.

Arranca la Fecha 26 del torneo

Este sábado arranca la Fecha 26 del Campeonato Nacional 2024 con el duelo entre Everton y Cobreloa. ¿Lo más destacado? Colo Colo recibe a Cobresal el sábado, mientras que Universidad de Chile visitará a Deportes Iquique el domingo.