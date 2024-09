El jugador de Colo Colo reaccionó a las palabras de Johnny Herrera y le respondió en duros términos al ex portero de la U.

Arturo Vidal apaga el fuego con bencina: El King no se guarda nada y le responde con todo a Johnny Herrera tras polémica

Las Redes Sociales se incendiaron en el día de ayer con el video que subió Arturo Vidal a su cuenta personal de Instagram, en donde mostraba a Charles Aránguiz y Marcelo Díaz de Universidad de Chile con frases que no gustaron en el mundo azul.

Uno que reaccionó de manera negativa fue Johnny Herrera, quien en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports trató al volante de Colo Colo de ‘hueón estúpido’ y lo ‘sacó’ del equipo de La Roja que estaba armando.

El King, en su estilo, no guardó silencio y se volcó a las Redes Sociales para colgar un video de su primer paso por Colo Colo anotándole un gol a Herrera, quien en ese momento vestía los colores de Everton de Viña del Mar, acompañado de un duro recado.

Vidal sacó la artillería pesada en contra de Herrera. | Foto: Photosport

“Cuando volví de 16 años en Europa, jugué 30 partidos en Brasil. Ahora no me voy a dar el tiempo de responderle a un chico que en su mejor momento jugó menos de 3 partidos en esa liga“, dijo con Emoji de risas y payasos.

El King no se quedó ahí y concluye sus dardos hacia el ex portero de Universidad de Chile diciendo que “Y qué bueno que ahora le pasaron un micrófono, cuando lo llevábamos de paseo en la selección no le conocí la voz. Buenas noches”, cerró.

¿Habrá respuesta de Johnny Herrera en el día de hoy? Lo cierto es que el jugador albo y el ex portero azul han protagonizado varias declaraciones cruzadas donde dejan en evidencia que, si bien fueron compañeros en La Roja, nunca fue más que eso.

El próximo partido de Colo Colo

El Cacique de Arturo Vidal debe recibir la visita de Cobresal este sábado 28 de septiembre a las 8 de la noche en el Estadio Monumental, duelo válido por la Fecha 25 del Campeonato Nacional 2024.