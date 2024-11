Juan Cristóbal Guarello destapa el gran pecado de Universidad de Chile en su denuncia hacia Colo Colo: "No hay"

De manera extraoficial, ayer se dio a conocer que el Tribunal de Disciplina de la ANFP falló a favor de Colo Colo y desestimó la denuncia de Universidad de Chile, quienes buscaban la resta de tres puntos al Cacique por desacato de Jorge Almirón en el duelo entre albos y acereros.

Juan Cristóbal Guarello, comunicador y conductor de La Hora de King Kong, reveló en su programa los alegatos de ambos equipos, donde mostró cuál fue el gran pecado de Universidad de Chile en su demanda hacia el Cacique.

“No se trata de buscar los puntos, se trata de que Universidad de Chile no logra establecer el nexo entre Almirón, Berríos y Vidal, solo los apunta a los dos”, dijo en primera instancia el también miembro de Deportes en Agricultura.

La U no pudo probar el desacato de Jorge Almirón. | Foto: Photosport

Bajo esa misma línea, Guarello aporta diciendo que “Dice los dos en actitud sospechosa pero no logra establecer ese vínculo. No se ubica a Berríos en la banca de Colo Colo llegando a hablarle a Vidal y no se ubica a Almirón dando instrucciones por teléfono”.

“Entonces, al no poder establecer ese nexo Universidad de Chile, se debilita mucho su causa. Se puede suponer, se puede decir que hay una presunción fundada de parte de la U, que los videos que se muestran uno podría suponer, pero no hay”, complementó en el cierre.

Lo cierto es que Universidad de Chile habría perdido en los pasillos, pero podría apelar a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina quienes pueden confirmar o revertir el desfavorable fallo para los azules.

Así se define el Campeonato Nacional

El domingo 10 de noviembre a las 4 de la tarde se definirá el Campeonato Nacional 2024, donde Colo Colo visitará a Deportes Copiapó en el norte del país y Universidad de Chile recibirá la visita de Everton en el Estadio Nacional.