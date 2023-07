Juan Cristóbal Guarello criticó duramente a Pablo Guede en el programa Más Que Fútbol. “Católica necesita un poquito de calma. Lo que menos necesita es un técnico que llega paranoico, haciendo macumbas en el camarín, peléandose con la mitad de los jugadores”, fue parte de lo que dijo.

En su espacio, La Hora de King Kong en Youtube, el comunicador deportivo relató que el ex DT de Colo Colo lo llamó desde España. “A Guede le di duro el viernes en DSports. Entonces el día sábado tengo una llamada perdida de un teléfono europeo y español”, partió diciendo.

“Dije ‘¿Quién es?”. Salian como unos vasos de Iron Maiden en la foto del remitente. De repente suena mi telefono, ‘aló, habla Pablo Guede’, me llama Pablo Guede el sábado en la mañana”, agregó.

El comentarista pensó que se venía una discusión con el DT, puesto que la relación no era de las mejores, pero se encontró con algo que no esperaba. “Dije me va a decir ‘me mataste anoche'(…) No, me dijo ‘Por qué dices que a mí me representa Felicevich’.

‘¿Qué?’, le dije. ‘Pero Pablo si hay algo que no te critico nunca, nunca he dicho es que te representa Felicevich’, le comunicó Guarello al estratega con pasado en Palestino.

Guarello revela que recibió llamado de Pablo Guede (Foto: Photosport)

“‘Es que me llamaron de Chile diciendo que me estás matando, que me representa Felicevich y nunca he trabajado con él'”, parafraseó el conductor de La Hora de King Kong sobre lo que le dijo el DT.

Además reveló que el entrenador le reveló que tuvo problemas con el agente en el pasado. “‘Incluso con Fernando tuve problemas, me quería levantar a Villanueva y Ohlsson, tuve que hablar con los padres, yo con Felicevich nada’, desmarcándose mal de Felicevich”.

“Lo que me dicen es que Guede está listo en Católica”

Juan Cristóbal Guarello aseguró que tiene información sobre que el estratega está avanzado en la UC. “Si ustedes han sabido algo de que Guede se le vincule con Felicevich, me cuentan ¿Salió en alguna parte que a Guede lo traía Felicevich? Yo creo que no, si siempre ha trabajado con Cauterucci. Lo que me dicen es que Guede está listo en Católica. Una de las cosas para demostrar que no están vinculados con Felicevich, es que viene Guede que tiene una mala relación Felicevich”.

El nuevo youtuber aseguró que el DT descarta la opción de la Franja. “Hasta me cayó bien, me había agarrado mal y resulta que me llama(…) Lo quisieron contactar de DSports, pero dijo que no, que no hay nada con Católica”.

Además confesó que Pablo Guede le preguntó por la Universidad Católica. “Al final te dicen ‘no, no’ y empezamos a analizar a los jugadores de Católica. ‘Y ¿Cómo ves a Católica'”, le consultó el profesional que logró un título de Primera División Colo Colo.

Allí el comentarista deportivo le relató la situación que observa en los Cruzados. “Yo encuentro que Saavedra bajó el nivel, tiene centrales muy veteranos, Nieto no ha funcionado. No entiendo por qué no juega Rovira, volvió Aravena, Zampedri estuvo lesionado, Franco de Santo no ha funcionado. Al final nombramos a todos los jugadores. Igual quería un informe preliminar”.

“Y me dijo ¿Qué le pasó a Holan?”, yo le dije “al final los jugadores no le creían, estaba desconectado con el equipo. Terminamos hablando de Católica con Guede. No se sorprendan si aparece Pablo Guede en Universidad Católica”, concluyó Guarello.