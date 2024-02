La posible paralización del fútbol chileno por el cupo de extranjeros es un tema latente en el balompié criollo y, como era de esperarse, Arturo Vidal se pronunció al respecto y se limitó a decir que ojalá el fútbol no se pare por tonteras.

Esas palabras encontraron un fiel defensor en Marcelo Barticciotto, pero no tan así en Juan Cristóbal Guarello, conductor de La Hora de King Kong quien se fue en picada en contra del ídolo del Cacique

“A propósito de la huelga y lo que dijo Arturo Vidal, me mostraron un debate en ESPN donde Marcelo Barticciotto defiende a capa y espada a Arturo Vidal, que él quiso decir otra cosa, a la ANFP y no a la huelga”, dijo Guarello.

Bruno Barticciotto tiene el mismo representante que Arturo Vidal. | Foto: Photosport

El comunicador prosigue: “Pato Yáñez, que no vamos a decir que hace las criticas más agudas y profundas dijo no, me parece que estaba hablando de la huelga y Barticciotto se mantenía en que Vidal no se refería a la huelga y sí a los dirigentes”, aportó.

“El Pato parecía defensor a muerte del SIFUP al lado de Barticciotto. Entonces, cuando tu hijo tiene el mismo representante de Vidal, que es el mismo representante de los jugadores de Huachipato que están todos articulados, lo siento Marcelo Barticciotto, pero el espectáculo que diste fue lamentable”, disparó sin asco.

Guarello deja para el cierre la puntada final: “Tú sabes Marcelo Barticciotto que el 2010 cuando la Garra Blanca te pegó en el Monumental en las elecciones del CSD en contra de Varela, el único imbécil que te salió a defender públicamente fui yo. El único imbécil que exigió un pronunciamiento de Ruiz Tagle y Varela fui yo. Tú sabes lo que estamos hablando, yo te defendí, pero lo siento, no puedes decir lo que dijiste. Lamentablemente, hay evidentemente intereses creados”, remató.

¿Cuando inicia la temporada 2024 del fútbol chileno?

De momento, la temporada 2024 del fútbol chileno iniciaría el domingo 11 de marzo con la Supercopa entre Huachipato y Colo Colo. El Campeonato Nacional 2024, por otro lado, está pactado para iniciar la próxima semana.