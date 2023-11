La atleta Macarena Reyes y el periodista Fernando Solabarrieta comentaron el atletismo en Chilevision. En la transmisión, se les quedó el micrófono abierto, donde se pudo escuchar un comentario sobre Isidora Jiménez. “Hace mucho que no le da, como que no le da”, dijo la deportista. “Seamos sinceros, nunca le dio mucho tampoco”, expresó el comunicador. Reyes continuó su comentario. “La única vez fue en Toronto, ahí logró estar en la final de hecho. Ahí fue lo máximo. Es muy duro también el 100 y el 200”.

Los comentarios causaron molestia en redes sociales y también en las Pumas, que al día siguiente consiguieron la plata en la carrera 4×100, con Anaís Hernández, Martina Weil, Isidora Jiménez e Ignacia Montt. Juan Cristóbal Guarello fue consultado por la situación en el programa La Hora de King Kong.

“Del tema Solabarrieta no voy a hablar. Problema de él y el micrófono abierto. Yo tengo mi propia transmisión, mi propio canal. Transmitimos el atletismo en el 13, disfrutamos la medalla de plata en la 4×100”, señaló de entrada en su espacio.

Sin embargo, un poco más adelante sí expresó una breve opinión, donde dejó claro que no está de acuerdo con la opinión de Solabarrieta. “Es uno de los deportes que he seguido toda mi vida desde chico, con cronómetro en el estadio. He ido al atletismo, conozco a todos los atletas. Me gusta mucho y lo estoy disfrutando. Y bueno, a quién no se le queda un micrófono abierto, pero no comparto en absoluto el análisis de Isidora Jiménez, porque yo entiendo la trayectoria, es una cosa más larga”.

Isidora Jiménez logró la medalla de plata en la 4×100 (Foto de Andres Pina/Santiago 2023 via Photosport).

Guarello destacó la performance de la atleta chilena. “Estuvo a punto de meterse en la final (Jiménez en los 200 metros). Chile batió dos veces el récord de la 4×100 e Isidora Jiménez hizo una tremenda curva en el tercer revelo, en las dos (carreras)”, agregó.

Una conversación pendiente

El comunicador aclaró que no defiende al relator deportivo y expresó que ambos deben conversar sobre un tema. “No le presto ropa a Solabarrieta, no se equivoquen. De hecho, Fernando y yo tenemos una conversación pendiente sobre otra cosa”.