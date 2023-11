Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 llegaron a su fin y en la que la realización de esta fue formidable gracias a las grandes actuaciones de los deportistas nacionales, quienes rompieron un gran récord tras obtener 79 medallas.

Dentro de las gran actuación del Team Chile, las polémicas no pudieron quedar de lado y sin duda que uno de los momentos más conflictivos fue el que tuvo como protagonista a Fernando Solabarrieta, quien en plena transmisión criticó a la atleta nacional, Isidora Jiménez, generando una importante polémica que se viralizó rápidamente y generó el descontento tanto de los hinchas nacionales, como de los mismos deportistas.

Ante esa situación, la atleta nacional y medallista de oro en estos Juegos Panamericanos, Martina Weil conversó con el matinal ‘Buenos Días a Todos’ de TVN, en la que expresó el impacto de las palabras de Solabarrieta al equipo nacional, que se preparaba para su gran desafío del relevo de 4×100 femenino, en el que cosecharon medalla de plata.

Chile logró la plata en el relevo 4X100 femenino en los Panamericanos | Foto: Instagram

“La Isi la conozco de hace tiempo, ya era exitosa y siempre ha sido referente. Le dije tú empezaste la velocidad femenina en Chile, tienes récord y nosotros estamos acá por ti. Me dio mucha pena y rabia que por un comentario ella hubiese quedado de ese modo. Me sentí pésimo, en el sentido de cómo puedo ayudar como compañera”, comenzó señalando Weil.

Siguiendo en aquello, la medallista nacional en estos Panamericanos fue muy claro que de cierta manera estas palabras que afectaron a Jiménez, terminaron siendo una gran aliciente para callar bocas y tener una nueva importante motivación para lo que fue la carrera en equipos.

“Pero hubo sinergia en la posta, que hace tiempo no veía, para apoyarla y estar con ella todas juntas. Le ha entregado tanto al país, es un modelo a seguir, verla en Juegos Olímpicos, mundiales, es importante”, profundizó.

Finalmente, Weil indica que como equipo pudieron hacer el gran trabajo de contenerla y levantarla ante estas palabras, las cuáles recalcó que fueron muy duras para Jiménez y en la que hizo un llamado importante a evitar este tipo de comentarios, ya que nadie sabe lo duro que pueda calar en uno palabras negativas.

“Depende de la persona, todos tienen procesos distintos, le afectan las cosas de diferente manera, pero que te digan algo así afecta. Como un poco ingrato, esa fue la sensación, porque cuando le va bien todos la Isi, pero después… Uno no rinde la carrera completa, hay lesiones, curvas de rendimiento, uno puede tener una carrera mala y no significa que el nivel no esté. Uno ya está decepcionado por la carrera y que además vienen a pegarte una pata es penca”, precisó.