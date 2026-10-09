El entrenador de Ñublense adelantó el compromiso por la fecha 24 de la Liga de Primera. Será un partido de alto voltaje.

Universidad de Chile se alista para recibir a Ñublense por la Liga de Primera. El conjunto estudiantil tendrá que levantar la cabeza tras su reciente derrota y conseguir una victoria en Rancagua.

En la previa de dicho compromiso en el Estadio El Teniente, el DT del elenco chillanejo sacó la voz: Juan José Ribera le entregó una advertencia a su rival de turno. Sus dirigidos están enfocados al 100 por ciento para alcanzar el triunfo.

Si bien el panorama de Ñublense no es el mejor (lleva cuatro duelos sin ganar en la categoría de honor), la disposición es absoluta para enmendar el camino. El objetivo internacional sigue vigente.

“Entiendo la dinámica de enfrentar a un equipo grande. Siempre genera un estímulo mayor, hay una motivación intrínseca de armar una buena semana para poder competir bien“, lanzó.

“El equipo sabe que debe esforzarse al máximo para ser competitivo versus la U. Porque está en la parte alta de la tabla, ha tenido buenos resultados en sus últimos partidos, el equipo ha ido en alza“, agregó.

Juan José Ribera abordó el duelo vs. Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile recibirá a Ñublense

Finalmente, Coto Ribera dejó atrás los lamentos por su compleja situación y le envió un recado a su contrincante: tendrá que dar lo mejor de sí para quedarse con los tres puntos. Se jugará el lunes 11 de octubre a las 17:00 horas.

“Tenemos que retomar lo hecho anteriormente y plasmar en cancha lo que trabajamos en la semana. El grupo está mentalizado en que cada partido es una final“, concluyó.