El delantero argentino, Juan Martín Lucero salió al paso de las críticas en la Universidad de Chile.

En la Universidad de Chile se vive un ambiente de preocupación y todo esto tras lo que fue la dura derrota por 2-0 ante Deportes Antofagasta por los cuartos de final de ida por la Copa Chile, en donde el equipo de Fernando Gago mostró un paupérrimo nivel de juego.

Ante esto, en esta jornada el delantero Juan Martín Lucero salió a conversar con los medios de comunicación y habló sobre su presente en el equipo, en donde sabe que está en deuda con el club por lo que ha sido su bajo rendimiento.

“Me siento bien, estoy contento, ha sido un año bastante irregular, estoy feliz y contento. Después hay situaciones futbolísticas que uno no tiene tanto control o situaciones que uno se pregunta ¿Por qué pasa? y no hay mucha explicación, lo he dicho, siempre entreno al 100%, al máximo y hay veces que las cosas salen y otras no”.

“Mi foco siempre es entrenarme al máximo, ser profesional al 100% y dejar que las cosas lleguen en su momento”, partió señalando Lucero.

Siguiendo en su explicación, el ‘Gato’ indica que ha trabajado a full para poder mostrar una buena versión, pero que hay situaciones que él no puede manejar y que lo alejan de poder llegar al gran rendimiento que tanto espera.

Lucero enfrentó las críticas en la U | Foto: Photosport

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“Son momentos, situaciones que a veces uno simplemente no se le dan, el fútbol es así, no una matemática, no es que 2+2 sea cuatro, el fútbol tiene esas cosas y a veces salen y otras no, no ha salido una buena versión y hay que seguir trabajando”.

“Obviamente a nadie le gusta ser criticado, pero entiendo al hincha, es parte del fútbol, entiendo que mi año no ha sido el mejor, lo sé y soy autocrítico también. La única forma de la que se puede salir es trabajando y entrenando al máximo”, declaró.

Concluyendo, Lucero asume que ha sido muy autocrítico por lo que ha sido su rendimiento en la Universidad de Chile, pero deja en claro que no hay tiempo para lamentos y que debe seguir trabajando para poder alcanzar el buen nivel que tanto espera.

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“Soy autocrítico y sé que no ha sido mi mejor año en lo que llevo jugando al fútbol, pero ¿qué voy hacer? tengo que seguir entrenando, trabajando y nada más, no puedo hacer mucho más”.

“Jugar en un club grande sabemos que conlleva presión, sabemos la responsabilidad de estar en el club en el que estamos, trato de tomarlo con calma y tranquilidad. Hay que seguir trabajando para cambiar esta situación”, concluyó.