La dura confesión de Claudio Borghi: "Si no trabajase en un canal, al estadio no voy"

Claudio Borghi se aburrió. Sí, el referente de Colo Colo está cansado de los hechos de violencia, esto en medio de los que protagonizó la barra alba ante Audax Italiano. Para él no hay punto medio: si no fuera parte de un canal de fútbol no asistiría al estadio.

Y es que el Bichi Borghi no siente tranquilidad en los recintos deportivos. Así lo manifestó en los micrófonos de TNT Sports, aludiendo a todos los puntos que no lo convencen del fútbol chileno. No está de acuerdo con los precios, menos con las alternativas de locomoción que tienen disponible los fanáticos.

“Entrar al estadio es un problema y eso que uno tiene una cara conocida. Esto lo digo seriamente: si yo no trabajase en un canal de fútbol, yo al estadio no voy”, comenzó indicando el actual comentarista.

“Primero: no tengo donde estacionar. Segundo: todo es caro. Si voy con mi familia, todo es caro. ¿Lo puedo pagar? Sí. Tercero: termina el partido, te cierran el metro y no hay micro. Tengo que caminar”, agregó.

Claudio Borghi se cansó de los hechos de violencia.

Mucho peligro para Claudio Borghi

Finalmente, Claudio Borghi fue más crudo. Aludió a lo que ha ocurrido, lamentablemente, en los últimos tiempos en el fútbol chileno. La violencia está latente en cada compromiso, en lo que pareciera una batalla perdida por el momento para las autoridades.

“Si me pongo la camiseta del equipo que me gusta y me topo con una turba del equipo rival, son capaces de matarme. No es que venga el Santos de Pelé y nunca más lo vamos a ver. Estoy sorprendido de que la gente vaya a los estadios con este nivel de violencia”, terminó indicando Borghi.

A qué aludía el Bichi

Cabe destacar que en el último compromiso entre Audax Italiano y Colo Colo, los fanáticos albos entraron en bodegas del Estadio Bicentenario de La Florida. Realizaron destrozos avaluados en, aproximadamente, 56 millones de pesos.