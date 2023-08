Felipe Loyola se formó en Colo Colo, pero no logró debutar en el primer equipo. El joven de 22 años dio la vuelta larga, ya que jugó en Segunda División y Primera B con Fernández Vial. Este año fichó en Huachipato y vive un dulce presente, ya que suma minutos en el segundo del Campeonato Nacional 2023.

El jugador se puede desempeñar como zaguero central, mediocampista y lateral derecho. “Lo he hablado con mi entrenador, con Gustavo (Álvarez) en Huachipato. Él me tiene considerado en la posición que estime conveniente, ya sea durante el partido me puede ir cambiando o cómo planifica el partido. Pero personalmente me he sentido muy cómodo en la posición de lateral. Me gusta participar en el juego de ataque y también me siento fuerte en la parte defensiva”, expresa en conversación con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Es una posición que me acomoda mucho, más cargado a la banda, pero se asemeja a la posición de mediocampista mixto, que era mi posición inicial y como jugaba en Fernández Vial antes. En las tres posiciones me siento cómodo como lo comenté alguna vez”, agrega.

Loyola menciona su paso por el fútbol formativo del Cacique. “En inferiores en Colo Colo que estuve de los 8 a 19 años, también jugué de central, jugué volante. Lateral lo había hecho un par de partidos en Fernández Vial, ahora en Huachipato más, me siento cómodo, siento que las puedo manejar tácticamente, voy a tratar de hacerlo mejor en la posicíón que me toque y donde el profe me pida estar”.

El paso de Felipe Loyola por Colo Colo

El jugador estaba considerado en el primer equipo, pero su panorama cambió en la temporada 2019. “En el periodo que estuve con Tito Tapia, me tenía considerado en el plantel. Entrené todo ese año con él en el plantel, siendo parte, fui a la pretamporada, luego no tuve la posibilidad de debutar profesionalmente”.

“Llega Mario Salas, cambia todo lo que estaba de antes. Cuando vi que no tenía posibilidades, preferí salir, en ese entonces no tenía contrato con Colo Colo, hablé a ver si había una posibilidad. no estaba en sus planes en ese moemtno, preferí salir a jugar, dondellegué a Fernández Vial que me abrió las puertas, llegué como prestamo juvenil y después pude firmar contrato profesional con ellos”, complementa.

Felipe Loyola quedó con la espinita de no jugar en Colo Colo (Foto: Photosport)

En ese aspecto menciona que mantiene deseos de tener su revancha en el cuadro albo. “La espinita de jugar en Colo Colo está, hice todas mis inferiores ahí desde los 8 años hasta los 19, le tengo mucho cariño al club”.

Por último muestra su gusto por el fútbol argentino. “Me encantaría jugar ahí.

Se abrió el mercado de Argentina, que es un futbol muy lindo, que me gusta mucho, hay mucha pasión, siento que se acomoda a mi estilo de juego. Si se abre una posibilidad de ir allá la tendría muy en cuenta y sería muy interesante para seguir creciendo”.

“El profe Berizzo habla de eso, de ir en búsqueda de competitivad más alta de la que existe en el fútbol chileno y ser parte o estar en la vista de un posible llamado a la Selección Adulta”, finalizó el jugador considerado por Eduardo Berizzo en La Roja Sub 23.