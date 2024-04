Universidad Católica recibe a Colo Colo este sábado a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura. Una ocasión más para que se dispute este clásico. Porque es clásico. Hay varios más importantes, pero lo es. Reúne a dos de los tres equipos más exitosos de Chile.

Las revistas deportivas en los ’80 lo llamaban clásico, aunque sin nombre. Porque no tenía. ¿Puede tener? Puede. El “clásico moderno” suena bien. Habla de un partido con rivalidad de corta data, tal como se le llama al duelo entre Universitario y Sporting Cristal. Otro apelativo es el “clásico joven”. Así le dicen al choque entre América y Cruz Azul en México. Mismo argumento para lo mencionado de Perú.

O también le podemos llamar el “clásico triste”. Por dos razones. Porque ambos rivales lo consideran clásico, pero ambos saben que quien está al frente no es su mayor rival. El mayor rival de ambos es Universidad de Chile. Y por lo que les voy a contar a continuación.

El gol más importante en la historia de este encuentro lo hizo Marcelo Barticciotto. ¿Por Colo Colo? No, por Universidad Católica. El denominado y recordado… gol triste.

Marcelo Barticciotto convirtió el recordado gol triste en Colo Colo.

Amor por Colo Colo

El sábado 15 de abril de 1995 el Estadio Nacional fue testigo de uno de los festejos más recordados en la historia de este partido. La franja ganó 2-1 con goles de Barti y Alberto Acosta, mientras Mauricio Illesca descontó para los albos.

Cuando el reloj marcó los cinco minutos del segundo tiempo llegó el gol no celebrado de Barticciotto. “En el momento que hice gol… porque yo no había planificado de no gritarlo, no lo había ni pensado… en ese momento me salió del alma. No le podía gritar el gol a esa gente que me ovacionó, que me mostraba cariño”, dijo en una entrevista el actual comentarista de ESPN.

Es un gol que marcó un antes y un después.

Marcelo Barticciotto en su paso por Universidad Católica.

Cambió el fútbol chileno

Para los hinchas albos, que se terminaron de enamorar de un jugador que hizo historia en Colo Colo.

Para los medios de comunicación. A partir de ese hecho cada vez que un jugador enfrentaba a un ex equipo, los periodistas le preguntaban: ¿lo va a celebrar? Sin querer, Barti le metió presión a la eternidad de futbolistas que jugaron con él y tras él en Chile.

Lógicamente muchos hinchas cruzados se sintieron molestos en su momento. Algunos con los años lo entendieron y otros aún no lo perdonan. Es respetable sin duda.

Y aunque hagan el ejercicio de encontrar otro gol, no tendrá ni la mitad de la repercusión que tuvo este. Aunque haya implicado un título. Y si fuera así… ¿por qué un gol para ser campeón de uno va a ser más importante que el del otro? Uno de la UC en el Apertura 1997 frente a uno de Colo Colo en el Clausura 2009, por ejemplo.

Del gol de Barticciotto se hizo un cuadro, se hizo un reportaje, se lo recuerda cada año como si fuera un título. Su importancia es innegable.

Con la U no fue lo mismo

Lo que pocos recuerdan es que en el mismo campeonato la UC venció 3-1 a la “U” y Marcelo le anotó a los azules. Lo celebró con todo. Podemos decir que ese tanto es la antítesis del marcado al cacique. Ese fue el “gol alegre”. Y está claro por qué: se lo hizo al rival de siempre.