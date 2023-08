Dentro de lo que fue el pasado mercado de pases en el fútbol chileno, uno de los jugadores más codiciados fue el atacante argentino de Audax Italiano Gonzalo Sosa, quien sostuvo un buen primer semestre en el conjunto ‘Itálico’ tras su vuelta al fútbol nacional.

En esta jornada, uno de los grandes ‘Killers’ que tiene un nuestro fútbol conversó con Radio ADN y abordó lo que fueron los rumores que lo ligaron a los grandes de Chile como Universidad de Chile, Universidad Católica y Colo Colo, en la que reveló que no tuvo ofertas concretas por ninguno de ellos.

“Mi cabeza siempre estuvo puesta en Audax Italiano, yo personalmente no he recibido ningún llamado ni nada por el estilo donde se me manifieste algún tipo de opción de salir del club”, partió señalando Sosa.

En esa línea, el atacante argentino fue muy claro en lo que eran sus desafíos con el conjunto de La Florida en esta temporada, en la que no prestó demasiada atención a lo que eran los diversos rumores sobre su situación.

Gonzalo Sosa es la gran figura de Audax Italiano | Foto: Photosport

“Me priorice estar de lleno con Audax Italiano, teníamos los tres torneos que jugábamos, no era bueno pensar en otra cosa”, explicó en Radio ADN.

Finalmente, Sosa no negó ni escondió su sueño de poder llegar a vestir la casaquilla de uno de los grandes de nuestro país en una proximidad, pero de momento, se mantendrá enfocado en lo que es Audax Italiano.

“Para el jugador la ilusión siempre está de llegar a los clubes más grandes del país, pero en ese momento uno piensa en Audax, si las cosas iban a suceder había que ponerse de acuerdo con el club y luego conmigo”, concluyó.