A tres días del inicio de los Juegos Panamericanos, el director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, salió a dar explicaciones respecto a una nueva polémica por la Villa Panamericana, donde ya se están acogiendo las delegaciones de los 41 países participantes de esta cita continental.

Luego que ayer (lunes) el diario La Tercera publicara un reportaje sobre la dificultad para abrir las puertas de los departamentos de la Villa, por una confusión en las llaves, el ex presidente del fútbol chileno le bajó el perfil a lo ocurrido y que debió ser solucionado por varias cuadrillas.

“Es un absurdo, entregaron mal las llaves, nadie le dio la importancia que tenía y de repente se dieron cuenta que no le servía esta llave a esta puerta y tuvieron que salir a identificar las puertas a las que les servían las llaves. Es un absurdo, ese si que es para una telenovela”, comenzó diciendo Mayne-Nicholls en la inauguración del centro de prensa.

“Pero no tiene mayor importancia, nadie cambia su vida porque la llave la están buscando, no le doy más importancia que eso”, agregó.

Varias cuadrillas debieron solucionar el problema y encontrar la llave correcta para cada puerta de los departamentos de la Villa Panamericana, ubicada en la comuna de Cerrillos. (Foto: Photosport)

Para que la incluyan en sus rutinas los humoristas

Seguido, lanzó una llamativa respuesta que de seguro será tomada en cuenta por los humoristas para los festivales del verano: “Para mí es una anécdota, no de las mejores, pero a la larga va a generar chiste entre los humoristas, no me cabe duda alguna”.

Finalmente, el otrora timonel de la ANFP se refirió a lo que se espera de los deportistas nacionales en estos Juegos Panamericanos, que por primera vez se realizan en nuestro país.

“Conversé con muchos deportistas, están todos muy tranquilos, confiados. Lo que le hemos pedido todos, desde el presidente del Comité Olímpico a todo el mundo, que entreguen al máximo sus capacidades y ojalá que eso nos traiga medallas, eso sería espectacular poder lograrlo. Ojalá tengamos más medallas que en Lima, ese sería otro gran logro”.

¿Cuándo empiezan los Juegos Panamericanos Santiago 2023?

Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se realizarán entre el viernes 20 de octubre y el domingo 5 de noviembre. El epicentro de las competencias será el Estadio Nacional, pero también habrán deportes y disciplinas que tendrán lugar en otras ciudades: Valparaíso, Viña del Mar, Quillota, Rancagua y San Pedro de La Paz.