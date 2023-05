Hablar de Javier Margas en Colo Colo es hablar de un jugador que supo levantar la Copa Libertadores de América, hito que este año cumplirá 32 y que cada vez se ve más lejano que se pueda repetir.

El nombre de Luis Margas está surgiendo con fuerza en Santiago Wanderers de Valparaíso y no es un alcance de nombre, ya que precisamente es el hijo del campeón de Copa Libertadores quien quiere hacerse su propio nombre en el profesionalismo.

“Me defino como un jugador agresivo. En el equipo proyección jugamos con línea de tres defensores y lo hice de stopper por la derecha. También puedo jugar en el centro de la zaga. Tengo buena estatura”, dijo en diálogo con Las Últimas Noticias.

Javier Margas dejó huella en Colo Colo y su hijo lo está haciendo en Wanderers. | Foto: Photosport

El citado medio reveló que Margas tuvo un fugaz paso por las categorías formativas de Colo Colo, pero que los traslados desde su hogar a Santiago terminaron haciendo imposible que siga, por lo que el cuadro caturro fue la mejor opción.

“Mi papá me dice que disfrute el proceso, que queda mucho aún. Si sigo, bien, y si no, buscaré por otro lado (…) Lamentablemente, nunca he podido estar en una Selección porque nací en año impar. Para la última Sub 17 quedé afuera por veinte días”, complementó.

Así las cosas, Luis Margas quiere seguir los pasos de su padre, quien dejó huella en el Estadio Monumental y, por qué no, algún día vestirse con el indio en el pecho tal como su padre lo hizo durante años y logrando los mayores éxitos.