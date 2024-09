Mundialista con La Roja confiesa su decepción: "No sé si jugaría hoy, no hay códigos"

Todo cambia. Lo dijo Mercedes Sosa en 1984 y a 40 años después lo confirma una figura mundialista con La Roja. ¿La razón? Para él, no hay duda de que el fútbol ya no es lo mismo que antes.

Y es que ni la tecnología ni los avances profesionales en la actividad están cerca de lo que lo enamoró: la pasión. Ese es el caso de Javier Margas, que tras su retiro ve cómo su hijo -del mismo nombre- da los primeros pasos de su carrera.

En conversación con LUN, dejó en cuestión si él se hubiese dedicado en esta época. “La verdad es que yo no sé si jugaría hoy. Porque todo es más frío y no hay códigos”, señaló el exfutbolista.

Para él, la razón es evidente: “Si bien las cosas pueden ser más profesionales que antes, ya no existe la cercanía con las personas, la buena relación, la amistad y el compañerismo”.

Y es que, cómo no, si deben ser valores que se desprenden de una disciplina deportiva. No todo se materializa en resultados. “Para mí, fueron importantes en mi carrera y que siguen siendo trascendentales en mi vida”, lanzó.

El mundialista con La Roja lamenta la frialdad del fútbol moderno.

Desilusión

Finalmente, Javier Margas, mundialista en Francia 1998, no tuvo problemas en apuntar. Para él, la pérdida de códigos arrastra a todos los estamentos de la actividad. La decepción es total.

“Hoy los jugadores con suerte hablan por WhatsApp con los entrenadores y eso lo he visto en el caso de mi hijo. No me parece que sea la forma de entablar un diálogo con un jugador”, criticó.

¿Solo pasa en la relación entre directores técnicos y dirigidos? Aparentemente, no. “Entre todos. Con los entrenadores, con los dirigentes, con los compañeros. Incluso con los periodistas”, cerró.

Cuándo juega La Roja

El siguiente encuentro de Chile será contra Brasil. Se disputará el 10 de octubre, desde las 21:00 horas, en el Estadio Nacional.