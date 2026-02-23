Este pasado fin de semana se vivió un tremendo partidazo dentro del fútbol chileno, en donde Universidad Católica y Coquimbo Unido se veían las caras en un duelo de alto impacto en el Claro Arena.

Los ‘Cruzados’ pudieron cobrarse revancha tras lo que fue la caída en la final de la Supercopa y lograron vencer por 3-1 a Coquimbo Unido, sumando tres puntos claves en la lucha por el título.

Dentro de este partido, se vivió un momento bastante particular entre el portero ‘Pirata’ Diego Sánchez y los hinchas locales, quienes no le perdonaron lo que fue su comportamiento en la pasada Supercopa y por esto, el guardameta recibió todas las pifias e insultos posibles desde que pisó el Claro Arena.

Tras lo que fue este partido, el ‘Mono’ conversó con los medios de comunicación en zona mixta y se refirió a lo que fue el escenario que le tocó vivir ante los ‘Cruzados’, en la que no se tomó esto como un problema y señaló que es parte del folclore del fútbol.

Sánchez vivió un partido aparte con los hinchas | Foto: Photosport

Cuando todos pensaron que la pica entre Diego Sánchez y la Universidad Católica iba a llegar a su fin tras lo que sucedió en el Claro Arena, el guardameta sorprendió a todos en las últimas horas con un candente post en sus redes sociales.

La nueva tocada de oreja de Sánchez a la UC

En las últimas horas, Diego Sánchez subió una publicación a su cuenta de Instagram, en la que tuvo su derecho a réplica y le dejó una respuesta a los hinchas de la Universidad Católica con una provocativa fotografía y un texto rotundo.

“No se perdió una copa, no se perdió una final. No se logró el objetivo, pero seguimos juntos como siempre. Más que orgulloso del equipo más coquimbano que ayer”, indicó el golero.

En sus carrusel de fotografías, las dos primeras fotos del golero aparece él con la hinchada de la UC de fondo y una edición con nieve, la que es provocativa para los hinchas de los ‘Cruzados’.

Este posteo rápidamente se comenzó a ser viral, en la que los hinchas de Coquimbo mostraron todo su respaldo a su portero, mientras que los fanáticos de la UC se hicieron sentir nuevamente con duras palabras para el jugador.

