Arturo Vidal y el famoso streamer argentino, Davoo Xeneize, realizaron nuevamente una amigable entrevista para analizar diferentes temas, entre ellos, la actualidad de la Copa América 2024.

Durante el tiempo que duró la entrevista, Vidal se dio el tiempo de defender a Darío Osorio, hablar de su ausencia en la Selección Chilena y también, hasta de decir que “Marcelo Bielsa no revolucionó el fútbol chileno”.

Pero uno de los temas que más llamó la atención, fue cuando Davoo le preguntó por Israel Poblete, jugador de Universidad de Chile que le anotó a Colo Colo en el Superclásico.

Ante ello, el “King” no recordó al jugador y preguntó: “¿Cuál es Israel Poblete?”, “No sé, me están poniendo en el chat ‘Poblete’, no sé si me están boludeando”, respondió Davoo.

Luego de ello, una persona que acompañaba a Arturo Vidal en la transmisión le respondió: “Es de la U“, desatando las risas de ambos y tomándoselo con humor: “Ten cuidado que a mí me agarran para el huev… igual con los nombres”, cerró el “King”.

Revisa acá el gracioso momento entre Arturo Vidal y Davoo Xeneize

¿Por qué el “King” no está en la Selección Chilena?

Arturo Vidal fue uno de los destacados nombres de la generación dorada que no está en la Copa América 2024. Pero no es el único, ya que Gary Medel, hoy jugador de Boca Juniors, tampoco está junto a La Roja en Estados Unidos.

Ambos no fueron parte de la nómina por decisión técnica. Sin embargo, el “Tigre” se ha encargado de aclarar en varias ocasiones que podrían volver a futuro a vestir la camiseta de Chile.