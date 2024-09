Toda una polémica se ha armado entorno a Arturo Vidal tras la eliminación de Colo Colo ante River Plate en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. Estos por los dichos del King en la previa y post partido de la revancha en Buenos Aires.

En la prensa argentina no han perdonado al volante de 37 años y uno de los que le dio más duro fue el exfutbolista y comentarista de ESPN Óscar Ruggeri, campeón del mundo en México 1986.

“Que le diga a (Marcelo) Gallardo que le tiene miedo es mucho. Ya la otra vez le tiró a mi amigo el Flaco (Gareca) una pelotudez (…) A ver, Vidal, Chile hace dos mundiales que no va. En el mejor momento de Vidal quedaron afuera, Vidalcito. Tenías ocho años menos y quedaron afuera. Y ahora le tira a mi amigo… es un caramelito”, fueron parte de las palabras del Cabezón Ruggeri.

Un histórico de Colo Colo salió en defensa de Arturo Vidal

En respuesta a aquello y en defensa de Vidal, salió un histórico albo. Se trata de Leonel Herrera, subcampeón de la Copa Libertadores 1973. En conversación con BOLAVIP, el ex defensa disparó.

“Es una falta de respeto entre compañeros de profesión. Esa cuestión tendría que quedar en el olvido, si los partidos terminan cuando el árbitro toca el pito final. Y ahí nada más, pero estar insistiéndose antes o después de los partidos, mandándose recaditos, es de cabros chicos”, comenzó diciendo.

“Además que él, con toda la experiencia que él tenía, un buen jugador, no hay que desconocerlo, pero también tiene que aprender a respetar, si todos somos iguales, unos más otros menos en el fútbol, pero en el fútbol somos todos iguales. Así que no, yo encuentro que es muy mala política esa de él, de mofarse o hablar mal de Arturo”, agregó.

Arturo Vidal dio que hablar dentro y fuera de la cancha en la llave de Colo Colo con River Plate. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

Leonel Herrera le dio donde más le duele a Óscar Ruggeri

Luego, Chuflinga le dio con todo a Ruggeri sacando al baile a otro histórico del fútbol chileno, como lo es Elías Figueroa, tratando de impactar su ego.

“Arturo perfectamente le podría haber dicho y reprochado de que el mejor jugador del mundo como central fue Elías Figueroa y no él. Y estaríamos en lo cierto también”, lanzó.

“Entonces, pues ya caeríamos, ya digo, en bajeza que no corresponde. Pero a mí me hubiese gustado que Arturo lo hubiese… a lo mejor en el momento no se le ocurrió, pero que le hubiese respondido de esa forma: que el mejor central del mundo, ¿no es cierto?, de la época en que él jugaba, fue justamente un chileno, Elías Figueroa”, completó Herrera.