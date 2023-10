Leyenda de Cobreloa eufórico con el ascenso a primera división: "Se tenía que dar así, ojalá que no vuelva a pasar esto nunca más"

Cobreloa en esta jornada consiguió su gran sueño que tenía desde hace varios años, el cuál era conseguir el anhelado ascenso a la Primera División, el cuál se pudo hacer posible.

Los ‘Loínos’ derrotaron con un agónico tanto de Cristián Insaurralde por 2-1 a Rangers de Talca en el Estadio Fiscal de Talca y debido al resultado que se dio entre Deportes Iquique y Santiago Wanderers, los dirigidos por Emiliano Astorga pudieron gritar campeón y logar el ascenso.

Tras este importante logro, un histórico del conjunto de Calama como lo es Héctor Puebla habló en exclusiva con Bolavip Chile y narró como vivió esta jornada de infarto en la Primera B.

“Como la sufrimos, la pu… madre. Nunca soñé esto, veía los dos partidos, más el de Iquique con Wanderers, por el resultado ahí mi nieto está viendo más el partido”, comenzó señalando Puebla.

Cobreloa logró el anhelado ascenso a Primera | Foto: Photosport

Siguiendo en aquello, ‘El Ligua’ declaró que la manera en la que se generó el ascenso fue de sufrimiento puro, pero que finalmente termino siendo una jornada histórica para el club.

“Se tenía que dar así la cuestión, sufrir hasta el último minuto. Es inmensa la alegría, toda la gente me está llamando, es un alegría inmensa”, explicó a Bolavipp Chile.

Finalmente, Puebla se serenó ante su gran euforia por el ascenso y ya comenzó a pensar en lo que será la temporada 2024 para Cobreloa, en la que hizo un importante llamado a la institución para hacer las cosas bien para lo que es su retorno a primera

“Es de esperar que se hagan las cosas bien de aquí en adelante, eso tienen que tenerlo claro. Ojalá que se pueda tener el tiempo suficiente para conformar un plantel competitivo y no pasar por esto mismo de nuevo. Ojalá que no vuelva a pasar esto nunca más. Cobreloa es una institución grande, que le dio mucho al fútbol chileno, ojalá que no lleguemos nunca más a esas instancias”, cerró.