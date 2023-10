Cristián Insaurralde, el héroe del ascenso de Cobreloa a Primera División: "Me va a llevar unas horas entender lo que he logrado"

Cobreloa en esta jornada logró su gran anhelo de retornar a Primera División tras coronarse como el campeón de la Primera B al imponerse en la agonía por 2-1 ante Rangers en el Estadio Fiscal de Talca.

Sin duda que el gran héroe de esta jornada fue el atacante argentino, Cristián Insaurralde, quien en la agonía anotó el tanto que le dio el triunfo y el ascenso a primera a los ‘Loínos’, quienes tras varios años volverán a la división de honor.

Finalizado el encuentro, el delantero conversó con TNT Sports y dejó sus primeras sensaciones tras lo que fue este importante logró junto al conjunto de Emiliano Astorga. en la que narró lo complejo que fue este torneo.

“Me quedó con el sacrificio de todos mis compañeros que durante el año pasamos por un montón de situaciones, las cuales habíamos arrancado tambaleando en el torneo, donde sabíamos que era un torneo difícil, complejo y parejo y a base de esfuerzo, sacrificio y mucho trabajo pudimos conseguir en la última fecha conseguirnos arriba y lograr este ascenso de esta manera”, comenzó declarando Insaurralde.

Siguiendo en esa línea, el argentino explicó que se muestra muy contento por lo que fue la obtención de este título, el cuál le significa el volver a primera división, la que siempre fue el gran desafío del equipo para este 2023.

“La felicidad del triunfo y de conseguir este objetivo que se planteó el equipo desde el principio, de devolver a Cobreloa en el lugar que merece estar, un equipo tan grande y con tanta historia merece estar en primera y la verdad que lo logramos. Estoy feliz, contento de ser partícipe de este equipo y este grupo de compañeros que son increíbles de principio a fin peleamos y peleamos y hoy logramos que toda la gente esté feliz”, explicó a TNT Sports.

Cobreloa venció a Rangers y es campeón | Foto: Photosport

Insaurralde sin duda que se meterá en la historia grande del conjunto ‘Loíno’ tras lo que fue su anotación en el último minuto, en la que indica que aún no logra dimensionar aquello.

“La verdad que uno por ahí no toma la dimensión de lo que sucede en ese momento más que festejar y querer celebrar y que termine. Me va llevar unas horas entender y caer lo que he logrado, por mientras festejare con mis compañeros y celebrarlo”. esgrimió.

Finalmente, el atacante loíno dedicó grandes palabras para toda su familia tras lo que fue esta importante obtención, en la que explicó lo complejo que fue su estancia tras su llegada a Calama.

“Se lo dedico a mi mujer y mis hijos, que no pudieron venir, se lo dedico a mi familia, a mis hermanos, es un esfuerzo que hice este año el estar solo en Calama, donde me costó mucho, pero sabía lo que quería y hoy lo conseguimos”, cerró.