Cobreloa se prepara para rememorar el clásico contra Colo Colo, lo que genera alta expectación en Calama. Ningún loíno quiere perder contra los albos, aunque en la previa la contienda parezca desigual. Para Camilo Pino, el panorama para los dirigidos por Emiliano Astorga es desolador, pero advierte: no se puede perder.

Así lo manifestó la leyenda del cuadro norteño en conversación con Bolavip Chile. En la previa del duelo ante Colo Colo, el exfutbolista de 53 años fue lapidario con el nivel de los loínos en los últimos partidos, pero asegura que ello no es motivo de excusa. A los albos hay que vencerlos sí o sí.

“Lo veo más preocupante por nuestro equipo, porque no está jugando a nada. Hay que partir por ahí. Si queremos conseguir algo tenemos que saber a qué vamos a jugar. Si no, a la suerte y la jugada que salga ver si tenemos posibilidad. Mientras no tengamos planteamiento está difícil”, comenzó indicando.

Tras ello, fue claro y advirtió que este encuentro no se puede perder por ningún motivo: para él es el máximo clásico del club. “Está complicado, Colo Colo juega bien. Pensando como cobreloíno, nos puede ganar cualquier equipo, menos Colo Colo”, agregó.

El ídolo de Cobreloa le mandó un mensaje al plantel en la previa de la visita a Colo Colo.

El principal problema de Cobreloa

Finalmente, el tres veces campeón con el cuadro de Calama entregó la mayor falencia del cuadro de Emiliano Astorga. Para él, las diagonales de los punteros rivales están aniquilando a Cobreloa en la actual temporada. Ya quedó demostrado en la caída 3-1 ante Universidad de Chile.

“Esas diagonales son mortales para Cobreloa. Lo hizo la U en el primer gol, antes del penal. Son peligrosas para nosotros y los jugadores no están preparados. Los espacios que quedan son peligrosos. Las veces que le ha tocado jugadores así, nos han complicado un montón”, concluyó.

Cuándo es el clásico loíno

El duelo entre naranjas y albos se disputará el lunes 15 de abril, desde las 20:30 horas, en el Estadio Monumental.