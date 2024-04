El buen inicio de temporada para Cobreloa comenzó a nublarse por las dos derrotas consecutivas que tiene en el campeonato, primero, ante Universidad de Chile en Calama, y ante Coquimbo Unido en el puerto pirata.

Lo cierto es que el panorama no viene fácil para el Zorro, puesto que debe viajar a Santiago para enfrentar a Colo Colo en el estadio Monumental en un duelo tradicional con mucha historia.

BOLAVIP conversa con Víctor Merello, el que aún no se saca la derrota ante Coquimbo afirmando que “Cobreloa no jugó a nada, jugó a no perder, un equipo desordenado, un equipo triste, es el reflejo del entrenador que los dirige, veo a los jugadores en la cancha y en la banca y ni se ríen y cuando pasa eso es porque no hay alegría, no hay confianza, no hay deseos de sacar la tarea adelante”.

El ex volante analiza los dos partidos perdidos afirmando que “cada vez que vas retrocediendo en la tabla de posiciones se va complicando y uno no visualiza un cambio, lo veo difícil, se juega mal”.

Merello no esconde su amargura, confesando que “estoy triste porque veo a un equipo triste, un rival te puede superar, pero cuando hay una entrega y ganas de revertir la situación, no te deja conforme, pero hay una esperanza, hay jugadores que un día juegan bien, otro día mal”.

Ídolo de COBRELOA vuelve a criticar a Emiliano Astorga.

Respecto al partido que viene para Cobreloa, el ídolo naranja entiende que “no sólo Colo Colo, cualquier equipo va a ser complicado si no hay una filosofía determinada para jugar”.

Víctor Merello le contesta a Vecchio: “Cobreloa es el cuarto grande”

Para el final, el crack loíno se mete en la discusión respecto a cuál es el cuarto grande del fútbol chileno, luego de las palabras de Emiliano Vecchio.

“Cuando tu haces un ránking hay que ver lo que has logrado, Unión es una institución más veterana y Vecchio no sabe que fuimos dos veces finalistas de la Libertadores y él dice lo que dice porque está jugando ahí, Cobreloa es el cuarto grande”, cerró.