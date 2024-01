Los refuerzos para Mario Salas no paran: Ñublense ficha a joven formado en Santiago Wanderers

Un día movido se vive en la ciudad de Chillán, ya que Ñublense avanza velozmente en el mercado de fichajes. El cuadro chillanejo cerró hace unas semanas a Mario Salas, DT que ya tiene a tres refuerzos para su plantel.

Los Diablos Rojos habían confirmado a Gabriel Graciani y Pedro Sánchez durante la jornada de este jueves. No obstante, entregaron otra buena noticia anunciando a un tercer refuerzo, el mediocampista de 22 años, Matías Plaza, quien llega como jugador libre.

El oriundo de Casablanca se formó en Santiago Wanderers. Luego de la temporada 2023, en la cual el cuadro Caturro no logró el ascenso, la directiva no logró renovar su vínculo.

De este manera, el volante tendrá la oportunidad de jugar en Primera División en la temporada 2024. El jugador ya trabaja en Paso Alejo bajo las órdenes de Mario Salas, entrenador que tiene la misión de posicionar a Ñublense como un equipo protagonista en el Campeonato.

“Le damos la bienvenida a Matías Plaza, nuevo jugador de nuestro Plantel de Honor 2024. El joven volante ya trabaja en Paso Alejo para los desafíos que tendremos durante este año ¡Bienvenido a la región de Ñuble!”, anunciaron desde el club a través de redes sociales.

Ñublense fichó a Matías Plaza (Foto: Ñublense SADP)

La despedida de Matías Plaza de Santiago Wanderers

El mediocampista hace unos días publicó unas emotivas palabras en su adiós a Santiago Wanderers. “Bueno, llegó el momento que quise evitar y que no quería que llegara… después de 12 años me toca despedirme de mi club, mi casa. Cada día que vestí esta camiseta viví un sueño que jamás voy a olvidar”, expresó mediante Instagram.

Plaza agradeció a una leyenda del Decano por su apoyo: “Agradecer a cada persona que trabaja en el club por cómo se portaron conmigo, a mis compañeros, a mi familia por estar ahí siempre, a los hinchas solo agradecerles por el cariño en todo momento y en especial a una persona muy importante del club quien estuvo siempre para mí Moisés Villarroel”.

Por último, expresó que espera regresar en un futuro: “Mi intención jamás fue crear polémica ni creerme algo que no soy, solo quise estar a la altura dentro de la cancha y siempre con la verdad. Me llevo grandes amigos, buenos momentos y los malos me ayudarán a crecer mucho, con sueños pendientes, pero estoy seguro de que regresaré, mientras tanto acá tendrán un hincha más. Wanderers es su gente”.