Luka Tudor es un nombre que está identificado a fuego con Universidad Católica, hinchas que tienen sensaciones mixtas con el ex jugador después de que jugó en Colo Colo, acto que sintieron como traición.

Alejado de los medios por un buen rato, el ex futbolista apareció en el programa Sabor a Gol de TNT Sports, donde habló de su paso por la UC, Colo Colo y el día en que pudo haber llegado a Universidad de Chile.

Es precisamente el posible traspaso a Universidad de Chile el que generó curiosidad por su largo apego a la UC y su pasado albo. Tudor explicó cómo se gestó la comunicación con los azules y por qué finalmente no llegó.

Luka Tudor con La Roja. | Foto: Archivo

“Me llamaron de la U cuando estaba en Suiza. Me encontraba de vacaciones en Ibiza y me contactaron, pero no había plata en el club, así que no pasó nada”, reveló el también ex seleccionado nacional.

Entre risas, Tudor cuenta que tras sus lesiones se fue a tratar a Estados Unidos y se trajo al kinesiólogo Fernando Zamorano, quien hoy está en Universidad de Chile: “Hoy está en la U, así que los salvé a los huevones”, remató.

¿En qué equipos jugó Luka Tudor?

En su carrera, Luka Tudor defendió las camisetas de Universidad Católica, FC Sion, Newells Old Boys, Sabadell y Colo Colo.