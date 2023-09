Manuel de Tezanos se une a Juvenal Olmos y pierde la paciencia con Johnny Herrera: "No defiendas lo indefendible"

Juvenal Olmos no fue el único que se agotó con Johnny Herrera en el análisis del Superclásico, donde el ex portero de Universidad de Chile defendió con los dientes apretados todas las polémicas que no favorecían a los azules.

En esa línea, llegó el momento de revisar una patada de Morales a Alexander Oroz, la cual para todo el panel era roja, menos para Herrera: “Es una patadita no más… no sabe ni pegar la patada”, dijo irónicamente.

Esto colmó la paciencia de Manuel de Tezanos, conductor de Todos Somos Técnicos quien aseguró que la patada era una roja indiscutible e increpó al ex meta azul: “Johnny, no defiendas lo indefendible”, dijo en el arranque.

Marcelo Morales pegó una descalificadora patada a Alexander Oroz. | Foto: Photosport

Tras la insistencia de Herrera en que no merecía expulsión, De Tezanos simplemente estalló: “Está bien, entonces no pueden echar a nadie de la U de ningún partido para ti. ¿Qué necesita hacer?, ¿Sacarle sangre?, ¿Fracturarlo?”, complementó.

La discusión no pasó de eso y Johnny Herrera siguió con su férrea defensa a los jugadores de Universidad de Chile quienes, para él, ni Nery Domínguez ni Marcelo Morales merecieron otra suerte tras dos fuertes entradas.

¿Qué viene para Colo Colo y U de Chile?

El Cacique se deberá poner al día el 14 de septiembre recibiendo a Deportes Copiapó en el Estadio Monumental, mientras que los azules deberán esperar hasta el 24 del mismo mes para enfrentar a los copiapinos en el norte.