El ex artillero de la Selección Chilena se la juega por quién era mejor dentro y fuera de la cancha entre Salas y Zamorano.

¿Marcelo Salas o Iván Zamorano? Juan 'Candonga' Carreño abre e incendia el debate: "Como persona, me parece mejor..."

El nombre de Juan ‘Candonga’ Carreño no solo está marcado por su histórica agresión a Hernán Caputto en la década de los 90, sino que también por haber sido un gran delantero con marcados pasos por Unión Española y Coquimbo Unido, entre otros.

El otrora goleador de La Roja estuvo de invitado en el programa Fútbol y Parrillas, animado por los ex jugadores Fernando Vergara e Ian Mac Niven. Este último le hizo una pregunta al hueso a ‘Candonga’ quien, fiel a su estilo, no esquivó y contestó con firmeza.

Consultado sobre quién fue mejor entre Marcelo Salas e Iván Zamorano, Carreño no dudó ni medio segundo en decir que “Por todo, por la sencillez de Marcelo, por la capacidad para finiquitar dentro de la cancha. Los dos eran unos monstruos, no quiero hablar mal de Zamorano”, dijo.

Candonga se queda con el Matador Salas, todo el rato. | Foto: Photosport

‘Candonga’ recuerda la habilidad y facilidad de Marcelo Salas para definir en los últimos metros: “La frialdad que tenía Marcelo en el área era única, después de Caszely nunca más la vi”, aseguró el ex jugador.

Carreño va un paso más allá y pone a Salas sobre Zamorano incluso en el ámbito personal: “Como persona, me parece mejor Marcelo Salas, lejos. Lo viví como experiencia personal. Si me preguntas a la rápida, digo Marcelo Salas de una. Como tipo me parece diez veces mejor”, remató.

Cabe recordar que Juan ‘Candonga’ Carreño iba a ser el tercer delantero de La Roja en el Mundial de Francia 1998, pero finalmente Nelson Acosta se decidió por Manuel Neira y dejó al oriundo de San Vicente de Tagua Tagua afuera.

La carrera de Juan ‘Candonga’ Carreño

18 fueron los clubes que Juan Carreño López defendió a lo largo de su carrera, donde destacan Colo Colo, Coquimbo Unido, Pumas de la UNAM, Cobreloa y Everton, entre otros.