José Luis Sierra comenzó con el pie derecho su vuelta a Unión Española al vencer 3-2 a Deportes Copiapó en el Luis Valenzuela Hermosilla.

Una vez finalizado el encuentro, uno que lo vivió a concho fue Emiliano Vecchio, autor de uno de los goles hispanos y que una vez finalizado el encuentro se despachó unas polémicas declaraciones que fueron tomadas como una indirecta al ex estratega Miguel Ponce.

BOLAVIP conversa con el destacado periodista Marco Sotomayor el que reprueba lo hecho por el 10. “Encuentro que es de mal gusto enviar recados por la prensa cuando tuviste contacto diario con esa persona durante harto tiempo, pero lamentablemente Emiliano es uno dentro del campo de juego y otro fuera del campo de juego”, indicó.

Agregando que “guardando todas las proporciones del mundo, Vecchio es como Arturo Vidal, Arturito es uno dentro del campo de juego y lo bien que juega, y después están sus lives donde quiere ser influencer donde suele andar cosas desacertadas”.

Sotomayor explica que “en el caso de Vecchio es lo mismo, pero la gente de Unión Española sabía como es, lo conocía, entonces sabe que de pronto puede encontrarse con este tipo de situaciones”.

Marco Sotomayor no está de acuerdo con Emiliano Vecchio.

Para el final, el comunicador reitera que no está para nada de acuerdo con el accionar del volante argentino. “No me parece eso, estas declaraciones además son bastante explícitas, no es que sean una indirecta”, cerró.

¿Qué dijo Emiliano Vecchio?

El mediocampista había declarado hace unas semanas que no seguiría en Unión Española por sus desencuentros con el DT Miguel Ponce, algo que cambió ahora con la llegada del Coto.

Por eso una vez concretado el triunfo hispano ante Deportes Copiapó, el mediocampista dijo que “sé lo que es José Luis como ser humano y después como entrenador. Compartí momentos súper felices con él en mi carrera; sé lo que trabaja, es una persona honesta”.