Marco Sotomayor sueña con una victoria de Unión Española ante Universidad de Chile. El periodista, reconocido hincha hispano, entregó la clave para vencer a losazules en el Estadio Nacional.

En conversación con BOLAVIP CHILE, se refirió a un problema que ha observado en el cuadro de Miguel Ponce. ¿Cuál? El temor frente a los cuadros de mayor envergadura.

Aprecia una diferencia entre la jerarquía de los jugadores, pero no en calidad. Por eso llamó al conjunto de Independencia a relucir su historia para intentar vencer a los azules. Hay plantel para lograrlo.

¿Cómo se la gana al puntero? “Primero que todo, no sintiendo miedo escénico. He percibido que la Unión en la primera rueda, frente a Colo Colo, la U y la Católica, sufrió un miedo escénico”, comenzó señalando.

“Puede que digan que pudimos controlar la pelota, pero llegando el momento de definir se les cerró el arco. La Unión, de pronto te marca tres o cuatro goles cuando está aceitada la maquina”, agregó.

Marco Sotomayor advirtió al cuadro hispano antes de jugar ante Universidad de Chile.

Tarea pendiente ante Universidad de Chile

En dicha línea, el fanático hispano le envió un recado al DT del club de sus amores: debe traspasarle dicha premisa a sus dirigidos. Hay que acabar con el temor frente a los equipos de mayor prestigio.

He sentido que la asignatura pendiente es hacerle partidos a los grandes. Lamentablemente, ese mensaje se lo tiene que dar el técnico. Hacerle entender que la Unión Española tiene jugadores importantes”, explicó.

“A lo mejor no de Colo Colo, que tiene seleccionados nacionales, pero no es un plantel que está a tanta distancia en jerarquía. Puede estar un peldaño más abajo, pero eso no se trasunta en la cancha. La Unión no juega mal”, cerró.

Cuándo juegan

El encuentro entre hispanos y azules está pactado para este martes 27 de agosto. Será desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional.